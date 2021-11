L’obbligo di gomme da neve o catene in Fvg.

Manca poco, precisamente il 15 novembre prossimo, per l’entrata in vigore dell‘obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali su alcuni tratti delle strade statali del Friuli Venezia Giulia maggiormente esposti al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio durante la stagione invernale.

Tutte le viabilità interessate.

Ecco, nel dettaglio tutte le strade, nell’elenco stilato dall’Anas: strada statale 54 “del Friuli” da Cividale del Friuli (km 17,400) al Confine di Stato di Stupizza (km 34,121) e dal Valico Cave del Predil (km 81,325) al valico di Fusine (km 104,582); strada statale 54 var “Variante di Cividale del Friuli” dall’innesto con la SS 54 (km 0,000) all’innesto con la rotatoria per via Perrusini (km 1,700); la SS 52 Bis “Carnica” da Tolmezzo (km 0,000) al Passo di Monte Croce Carnico (km 32,875); la SS 13 “Pontebbana” da Ugovizza (km 213) al Confine di Stato di Coccau (km 228,811); la SS 14 “della Venezia Giulia” dal Bivio ad H (km 161,150) al Confine di Stato di Pese (km 167,980) e sulla SS 14 Raccordo della Venezia Giulia dall’innesto con la SS 14 presso Monfalcone (km 0,000) all’innesto con la SS 55 presso Sablini (km 1,995); il raccordo autostradale 13 “A4 – Trieste” dallo Svincolo di Sistiana (km 0,000) allo Svincolo di Padriciano (km 21,411); il RA 14 “A4 – Diramazione per Fernetti” dallo Svincolo con RA13 (km 0,000) al Valico di Fernetti (km 2,056); – la SS 202 “Triestina” da San Dorligo della Valle (km 8,000) a Cattinara (km 14,640); – l’autostrada A “Sistiana – Rabuiese” dallo svincolo RA 13 di Padriciano (km 21,400) allo svincolo di Cattinara (km 26,900); la SS 202 Dir “Triestina” da Cattinara (km 4,000) a Padriciano (km 7,450); e la SS 55 “dell‘`Isonzo” dall’innesto con la SS 14 Racc. presso Sablici (km 2,922) a Gorizia (km 18,520); e la SS 58 “della Carniola” da Piazzale di Fernetti (km 9,229) al confine di stato con la Slovenia (km 9,510).

Una prescrizione lunga 5 mesi.

L’obbligo, che sarà valido fino al 15 aprile 2022, è segnalato su strada tramite apposita segnaletica verticale, ha validità anche al di fuori dei periodi indicati in caso di condizioni meteorologiche caratterizzate da precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio e riguarda tutti i veicoli a motore, ad esclusione di ciclomotori e motocicli.

