Il tour di Elisa è da tutto esaurito

La “nostra” Elisa si conferma una delle artiste più amate d’Italia: è tutto sold out, infatti, il suo tour invernale nei teatri, al punto che la cantante monfalconese ha aggiunto una data in più a Milano.

Dopo il successo della tournée estiva “Back to the future live tour” (in cui l’artista, oltre che la musica, ha portato in giro per l’Italia anche un messaggio in difesa dell’ambiente), Elisa ritorna nell’atmosfera intima del teatro, palcoscenico di “An Intimate Night”, spettacolo che la vedrà accompagnata da pianoforte, chitarra e archi.

Le date prenderanno il via a dicembre al Teatro Rossetti di Trieste (l’1 e 2 dicembre) per continuare poi con due date a Bologna (Europauditorium, il 5 e 6 del prossimo mese), al Teatro degli Arcimboldi di Milano (8, 9 e ora anche 10 dicembre) e poi ancora due serate a Torino, due a Firenze, due a Roma per concludere a Catania il 3 gennaio 2023. Tutte tappe per cui sono stati esauriti i biglietti: l’unica possibilità, per chi ancora non li ha comprati, è la data del 10 a Milano (i cui ticket sono in vendita da oggi) per cui Elisa ha annunciato anche diverse sorprese.