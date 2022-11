Un’azienda agricola del Friuli premiata con la Bandiera Verde

L’azienda agricola Colomba di Montenars premiata con la Bandiera Verde.

All’azienda agricola Colomba di Montenars, è appena stato assegnato il riconoscimento Bandiera Verde (Agri-young) dalla Cia-Agricoltori Italiani: l’unico, di questa XX edizione del premio, attribuito al Friuli Venezia Giulia.

L’azienda friulana è stata premiata perché, secondo la Giuria, rappresenta: “Un modello imprenditoriale dove, grazie alla spinta delle nuove generazioni, si riescono a coniugare tradizioni, sapori, paesaggio e territorio. Sono queste alcune delle sfide raccolte con successo dall’azienda agricola Colomba e che ne fanno un’esperienza imprenditoriale in perfetta linea con gli obiettivi del Premio Bandiera Verde Agricoltura”.

I Colomba, che gestiscono l’agriturismo “Al Tulin”, in effetti rappresentano un bell’esempio di ricambio generazionale dove a papà Ennio e mamma Gabri, dal 2019, sono subentrati i figli Daniel e Asia. In azienda, a gestione completamente biologica, è presente un allevamento di una cinquantina di bovini che, durante i mesi estivi, alpeggiano in Malga “Confin” e “Ungarina”, con 130 ettari di pascoli nel comune di Venzone.

Altri 16 ettari a prato si trovano nei Comuni di Trasaghis, Bordano e Montenars. Durante tutto l’anno Ennio è impegnato nella trasformazione del latte prodotto ottenendo formaggio, burro, ricotta, yogurt e vari latticini freschi che vengono venduti negli spacci aziendali e nell’agriturismo. Nel periodo estivo (giugno – settembre) viene aperto l’agriturismo in malga con degustazione di piatti caldi e freddi. È possibile anche il pernottamento ed esiste uno spazio attrezzato per il campeggio con le tende.

L’azienda dei Colomba è pure una fattoria didattica e sociale (“Isola Verde”) e, dunque, organizza molte attività per bambini e ragazzi sia nell’agriturismo di Montenars che in malga, durante l’estate.