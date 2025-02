In Fvg attivata la centrale unica operativa h24 per le emergenze su strada

La centrale garantirà il servizio per le emergenze su tutte le strade.

In Friuli Venezia Giulia è stata attivata una centrale unica operativa 24 ore su 24 per gestire le emergenze stradali, compresi sabato, domenica e giorni festivi. Grazie a un accordo tra Autostrade Alto Adriatico, FVG Strade e gli Enti di Decentramento Regionale (EDR) di Udine, Trieste, Pordenone e Gorizia, il Centro Radio Informativo della concessionaria autostradale garantirà il coordinamento degli interventi su tutta la rete viaria regionale.

Si tratta di una sinergia che attualmente non ha precedenti in Italia. Nella sostanza, durante gli orari di chiusura degli uffici di Fvg Strade e delle Edr, sarà Autostrade Alto Adriatico a rispondere – tramite deviazioni di chiamata -, su richiesta delle forze dell’ordine, a eventuali emergenze sulla viabilità ordinaria e ad attivare il personale reperibile degli enti e le ditte esterne convenzionate per il ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità.

La cabina di regia sarà il Centro Radio Informativo della Concessionaria autostradale (con 17 persone complessivamente formate per il servizio) che, proprio in base agli accordi, verrà incaricato di allertare personale competente per nevicate, rimuovere ostacoli in carreggiate e rispristinare la strada dopo gli incidenti, ma anche in caso di allerte per cedimenti, frane e smottamenti che necessitano della chiusura della viabilità, e per qualsiasi altro evento che possa impedire la circolazione. Nel 2024 il servizio è già stato testato con successo e sono stati 230 gli interventi gestiti dal Centro Radio Informativo della Concessionaria per conto di Fvg Strade e delle Edr.

Autostrade Alto Adriatico non è nuova a questi accordi di cooperazione. In Friuli Venezia Giulia e in Veneto, per i lavori della terza corsia dell’autostrada A4 (Venezia-Trieste), la Società ha siglato protocolli con prefetture, polizia stradale, vigili del fuoco, 118, elisoccorso e protezione civile; protocolli che sono stati essenziali per garantire un modello di gestione delle emergenze nei tratti interessati dai cantieri. Inoltre è stata sviluppata in Friuli Venezia Giulia – e a breve sarà funzionante anche in Veneto – la App Infoenti (unicum a livello nazionale) che consente di informare tutti i comuni attraversati dall’autostrada in caso di eventi impattanti che richiedono necessariamente la chiusura di tratti autostradali e la collaborazione delle forze dell’ordine per gestire eventuali ripercussioni sulla viabilità ordinaria.

“Mettiamo a disposizione degli enti la nostra comprovata competenza e specializzazione – afferma il Presidente di Autostrade Alto Adriatico, avvocato Marco Monaco – ed è un onore garantire così la sicurezza di chi viaggia sulle strade della Regione a tutte le ore della giornata. Le sinergie si dimostrano ancora una volta essenziali e un punto di forza per fronteggiare le necessità nell’interesse pubblico”.

“La messa a disposizione del Centro radio informativo di Autostrade Alto Adriatico h24 in modo da coprire le richieste ed emergenze delle forze dell’ordine su tutta la viabilità regionale durante gli orari di chiusura degli uffici di FVG Strade ed Edr è un’operazione assolutamente lungimirante – afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio del Friuli Venezia Giulia, Cristina Amirante -. Ottimizziamo così le risorse e valorizziamo l’eccellenza costituita dal Centro radio in modo da garantire una risposta sempre e comunque alle richieste che provengono dalla viabilità non a pedaggio, in casi di maltempo o di incidenti, anche nei fine settimana e negli orari extra-ufficio”.

“E’ una grande soddisfazione lavorare fianco a fianco con Autostrade Alto Adriatico – commenta il Presidente di Fvg Strade, Simone Bortolotti -. Ringrazio il Presidente, avvocato Monaco, per il gioco di squadra. L’idea è davvero vincente e permette di garantire un servizio ancora più sicuro per gli utenti delle nostre strade”