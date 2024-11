L’Est Europa è più vicino, arriva il volo Trieste-Praga

Nuovo volo Ryanair sulla rotta Trieste Praga.

Dopo l’annuncio del volo per Lamezia Terme, arriva un’altra novità per l’aeroporto del Friuli Venezia Giulia: è già aperta la vendita dei biglietti per la nuova rotta Ryanair Trieste – Praga. Dalla primavera del prossimo anno, infatti, Ryanair collegherà direttamente la nostra regione e la Repubblica Ceca, 2 volte a settimana. Il volo sarà operativo a partire dal 30 marzo 2025 nei giorni di giovedì e domenica.

Il nuovo collegamento porta a 27 le destinazioni nell’estate 2025. Di questi 27 collegamenti 17 sono internazionali, Francoforte (Lufthansa), Rotterdam (Transavia), Bucarest e Tirana (WizzAir) cui si aggiungono i 13 collegamenti operati da Ryanair: Barcellona, Berlino, Bruxelles, Budapest, Cracovia, Dublino, Londra, Malta, Parigi, Praga, Siviglia, Stoccolma e Valencia. Salgono a 5 i nuovi collegamenti 2025: Rotterdam, Stoccolma, Praga, Bucarest e Lamezia Terme. I biglietti sono già acquistabili su www.ryanair.com e sull’App della compagnia.