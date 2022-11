Fedriga sul reintegro dei sanitari no vax

Il governatore Massimiliano Fedriga, si sa, ha sempre sostenuto le vaccinazioni contro il covid e oggi, a margine di un incontro a Trieste, ha detto la sua sui sanitari no vax, di cui il Governo ha previsto il reintegro.

“Sorprende – ha detto secondo quanto riportato da diverse agenzie di stampa -, che chi opera in sanità non si sia affidato al mondo della scienza, ma a fantomatiche voci, dicerie e fake news, che purtroppo hanno condizionato anche l’efficacia della campagna vaccinale stessa”.

In merito al reintegro dei sanitari non vaccinati nei loro posti di lavoro, il presidente del Fvg ha commentato: “Su questo io non vedo né una soluzione né un problema. È chiaro che non si poteva pensare di tenere per sempre personale non vaccinato escluso, sono misure temporanee e quindi se il Governo ha deciso di integrarle avrà fatto una scelta ponderata. È chiaro però che bisogna dare un messaggio al contempo molto forte sull’importanza della partecipazione alla campagna vaccinale”.