A Buttrio crollata parte di una vecchia abitazione

Momenti di paura, oggi a Buttrio, per il crollo parziale di una vecchia abitazione sulla strada principale del paese.

La struttura di una vecchia casa colonica disabitata, ha infatti ceduto e parte del materiale è finito sul passaggio sottostante. Il crollo per fortuna non ha coinvolto persone. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Udine, che sta operando per la messa in sicurezza assieme a tecnici dell’Enel e agenti della Polizia municipale.