Rissa davanti alla scuola elementare in Borgo Stazione

Borgo Stazione a Udine, fa da sfondo all’ennesimo brutto episodio: una rissa è scoppiata infatti davanti alla scuola elementare di via Dante e diversi bambini, che uscivano dalle lezioni, si sono messi a piangere per la paura. E ora i genitori chiedono più controlli.

E’ accaduto l’8 novembre attorno alle quattro del pomeriggio e a segnalare il fatto sono state le stesse famiglie. “Un gruppo di persone è stato coinvolto in un pestaggio, degenerato in rissa e concluso solo in seguito all’intervento delle Forze dell’Ordine – raccontano le famiglie dei bambini che frequentano il plesso Garzoni Montessori -. I gravi fatti sono avvenuti nell’area immediatamente antistante il plesso, proprio nel momento in cui gli alunni stavano uscendo dalla scuola: hanno assistito al pestaggio di un ragazzo, al coinvolgimento di numerose persone in una rissa, all’arrivo di forze dell’ordine a sirene spiegate; alcuni bambini sono scoppiati a piangere, tutti erano spaventati: la situazione è stata obiettivamente allarmante e pericolosa ed appare ancora più inquietante in quanto verificatasi, in pieno centro, in prossimità di una scuola primaria, in un normale martedì pomeriggio”.

I genitori chiedono quindi una maggiore vigilanza, almeno nell’orario di ingresso e uscita dei bambini. Ma non solo: le famiglie segnalano anche il degrado in cui versa l’area attorno all’edificio. “Nella piccola area verde adiacente alla scuola, dove i bambini sono soliti giocare, è stata rinvenuta una siringa sporca, la presenza di feci umane nei cassonetti aperti, l’utilizzo dei muri della scuola come orinatorio occasionale (fatto avvenuto lunedì pomeriggio alcuni minuti dopo l’uscita dei bambini). Appare evidente la necessità di un maggior presidio dell’area che confidiamo possa avvenire con modalità discrete tali da non generare nei bambini la percezione di una condizione di pericolo”.