Cresce l’appeal del Friuli Venezia Giulia come set per film e serie tv.

“Il Friuli Venezia Giulia è stata la prima Regione a dotarsi di un Film Fund: una scelta lungimirante che ha contribuito a rendere il nostro territorio sempre più ricercato dalle case di produzione, arrivando a calamitare anche l’attenzione delle grandi major americane. La prima delle tre commissioni del Film fund regionale previste nel 2023 ha già assegnato 775.599,15 euro di contributi a 11 progetti tra film, serie tv, cortometraggi e documentari, con una spesa minima garantita sul territorio da parte delle case produttrici di 3.406.886 euro. Proprio a fine mese si riunirà inoltre la seconda commissione del 2023, che ha ricevuto ulteriori 25 richieste di finanziamento, 14 film o serie tv e 11 documentari e cortometraggi”.

È quanto dichiarato dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga durante la conferenza stampa di apertura dell’Audio-Visual Producers Summit, nell’ambito della quale il vertice della Giunta ha sottolineato che “questi dati, che evidenziano l’attenzione per il nostro territorio, vanno analizzati tenendo conto di come la presenza delle produzioni nella nostra regione generi un moltiplicatore economico di 1,8 euro per ogni euro da speso. Il tema è di strettissima attualità in quanto, a fronte di una crescente domanda sul mercato, c’è un chiaro ritorno d’immagine e quindi economico delle località che fanno da sfondo a queste prodotti, siano essi serie o film. Oltre a essere quindi un buon investimento sotto il profilo dell’indotto, ospitare queste produzioni è quindi un utile strumento di marketing territoriale, che aumenta la visibilità del Friuli Venezia Giulia“.

L’Audio-Visual Producers Summit.

Il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga assieme al sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni nell’ambito dell’Audio-Visual Producers Summit

Fedriga, ringraziando il sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni per aver proposto il Friuli Venezia Giulia come location per l’evento, ha evidenziato che “la Regione è molto orgogliosa di ospitare la seconda edizione dell’Audio-Visual Producers Summit e sono certo sarà un’occasione unica per far scoprire le bellezze del nostro territorio direttamente ai produttori“.

In merito Borgonzoni ha definito l’Audio-Visual Producers Summit un’occasione per ascoltare dalle voci di ospiti di caratura internazionale testimonianze sullo stato di salute dell’industria audiovisiva, tra traguardi conquistati e nuove sfide, come ad esempio quella lanciata al settore dall’intelligenza artificiale.

Un evento che accende i riflettori sull’Italia e in particolare sul Friuli Venezia Giulia, che proprio a partire dalla leva delle produzioni audiovisive accresce sempre più la sua capacità attrattiva agli occhi del mondo.

La seconda edizione dell’Audio-Visual Producers Summit, in programma da oggi a domenica, riunisce a Trieste i più influenti top player internazionali del settore, protagonisti di un variegato programma di keynote e panel di altissimo livello incentrati su alcuni temi di stringente attualità per il settore cinematografico, dal valore della produzione, alla realizzazione di serie e film destinati ad un pubblico globale.