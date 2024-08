Autostrade Alto Adriatico prevede forti flussi di traffico in ingresso al Lisert

Fari puntati sul controesodo per chi rientra dalle vacanze in Croazia e Slovenia. In base ai dati storici, Autostrade Alto Adriatico prevede forti flussi di traffico in ingresso al Lisert. Solo in questo fine settimana la stima è di 27 mila veicoli in entrata alla barriera di Trieste nella sola giornata di domani, sabato 17, e circa 26 mila per domenica 18 agosto. Nello stesso sabato di un anno fa furono sette i chilometri di coda nella fascia oraria dalle 12 alle 17 circa, mentre la domenica fu raggiunta una punta massima di quattro chilometri tra le 13 e le 17.

I lavori di rifacimento del cavalcavia di Sistiana

Nel tratto tra Sistiana e il Lisert, dove è probabile si verifichino questi incolonnamenti, quest’anno lo scenario viabilistico è cambiato in quanto per i lavori di rifacimento del cavalcavia di Sistiana di competenza di Fvg Strade resta chiuso lo svincolo di Sistiana in direzione Venezia (in entrata e in uscita).

Proprio per questo motivo, per evitare ulteriori ingorghi e soprattutto per non appesantire la viabilità ordinaria locale, Autostrade Alto Adriatico ha chiesto la collaborazione di Dars Autostrade Slovene affinché nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 e nel weekend successivo del 24 e 25 agosto, nella fascia oraria che va dalle 8 alle 20, venga consigliato (in caso di necessità) il percorso – con l’ausilio della messaggistica dei pannelli a messaggio variabile – della H4 Podnanos-Vrtoiba con rientro in A34 Gorizia – Villesse.

Sabato 17 sarà una giornata da bollino nero

In vista del controesodo, Autostrade Alto Adriatico ha rafforzato il proprio personale di esazione ai caselli del Lisert e di Villesse. Nell’arco della giornata di sabato 17 – da bollino nero – code a tratti potrebbero verificarsi sulla A4 anche nel tratto Villesse – Nodo di Palmanova e nel tratto a due corsie tra Portogruaro e San Donà per il concomitante afflusso e rientro di turisti.

La Concessionaria autostradale raccomanda, quindi, agli utenti di prestare particolare attenzione ai pannelli a messaggio variabile per le informazioni in tempo reale sul traffico, oltre ad altri strumenti di pianificazione per il viaggio come l’app Infoviaggiando, il sito www.infoviaggiando.it, il numero verde 800996099 e i canali di Autostrade Alto Adriatico su Whatsapp e Telegram.