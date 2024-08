Degustazioni senza confini a Cormons grazie a Le Notti del Vino

Appuntamento giovedì 22 agosto nella terrazza con piscina dell’Osteria La Preda de La Subida

Dopo la pausa di Ferragosto, ripartono Le Notti del Vino. Tra i prossimi appuntamenti quello del 22 agosto a Cormòns all’Osteria La Preda – La Subida.

Nella splendida cornice della terrazza con piscina dell’Osteria La Preda de La Subida, il Comune e l’Enoteca di Cormòns organizzano anche quest’anno una serata all’insegna del gusto: un centinaio di vini per una degustazione senza confini, grazie alla collaborazione fra l’Enoteca di Cormòns e la Vinoteka Brda.

Nel piatto, le ricette di tre ristoratori del territorio: Osteria Agli Antenati, Osteria Caramella, Taverna Gourmet L’Orsone… e poi ovviamente non possono mancare i grandi salumi e i formaggi, caposaldo della tradizione, con i prodotti di Fattoria Gortani e Alimentari Tomadin.

Musica live con Eduardo Contizanetti. Ingresso dalle 19.30 alle 21.30, l’evento termina alle 24. Biglietto in prevendita a 40 euro, mentre il prezzo intero sarà di 50 euro. Informazioni e dettagli sui social di Enoteca di Cormòns, oppure: info@enotecadicormons.com.

Le Notti del Vino sono un progetto innovativo che, per primo in Italia, vede un Coordinamento delle Città del Vino dare vita in maniera autonoma a un format di enoturismo d’avanguardia con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Banca 360 FVG, il patrocinio del Consiglio regionale e di UniDocFVG e il supporto delle Pro Loco dell’UNPLI FVG. Programma completo su www.cittadelvinofvg.it e sui social delle Città del Vino Fvg (pagina Facebook e il nuovo profilo Instagram).