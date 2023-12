Si è spento a 90 anni il professor Cesare Puricelli.

Si è spento a 90 anni, nella sua casa di Udine, il professor Cesare Puricelli, pioniere della cardiochirurgia: fu lui, infatti, ad eseguire all’Ospedale Santa Maria della Misericordia il secondo trapianto di cuore mai fatto in Italia, il 23 novembre del 1985, solo pochi giorni dopo quello di Padova.

Puricelli, nato nel 1933 a Samarate in Piemonte, si era laureato all’Università di Milano ed era poi andato in Sudafrica, a Cape Town, per lavorare nell’equipe di Christiaan Barnard, il primo al mondo ad eseguire un trapianto di cuore, nel 1967.

Nel 1974, all’ospedale di Udine, il professor Angelo Meriggi aprì il reparto di cardiochirurgia e Puricelli divenne il suo braccio destro. Nel 1981 tornò in Sudafrica per perfezionare le tecniche, e nel 1985 realizzò il primo trapianto di cuore in Friuli assieme al collega Romeo Frassani: il paziente si chiamava Valentino Rigo e lui, il dottor Puricelli, volò a Vicenza in elicottero per recuperare l’organo.

Negli anni che seguirono continuò ad eseguire trapianti, con sempre maggiori probabilità di sopravvivenza; assunse la guida della Cardiochirurgia di Udine dopo la morte di Meriggi e andò in pensione nel 1999. Anche grazie a lui, e a quel gruppo di pionieri della medicina, la cardiochirurgia dell’Ospedale di Udine è diventata un’eccellenza nazionale. Il professor Puricelli lascia la moglie Luciana Boem e la figlia Nicole.