Spaccio tra gli studenti, nuovi fondi per la sorveglianza nelle scuole di Udine

16 Ottobre 2025

di Paola Tissile

Per contrastare lo spaccio nei pressi delle scuole del Fvg.

Nuovi fondi destinati ai progetti di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici sono in arrivo per i Comuni di Udine e Trieste. Si tratta di risorse inserite nell’ambito dell’operazione “Scuole Sicure” 2025/2026, promossa dal Ministero dell’Interno, che punta a rafforzare la vigilanza e la sicurezza nelle aree scolastiche.

Per Udine è previsto un contributo complessivo di quasi 27mila euro, mentre per Trieste lo stanziamento ammonta a circa 40mila euro. Le somme potranno essere utilizzate dai Comuni per installare sistemi di videosorveglianza, assumere agenti di Polizia locale a tempo determinato, acquistare mezzi e attrezzature, oppure per realizzare campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte a studenti e famiglie.

“Si tratta di un supporto importante per i Comuni – spiega l’on. Walter Rizzetto (FdI), coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Friuli Venezia Giulia e presidente della Commissione Lavoro della Camera – che, in collaborazione con le Prefetture di Udine e Trieste, potranno potenziare la vigilanza nei pressi degli edifici scolastici, rafforzando così le azioni di prevenzione e contrasto alla vendita di sostanze stupefacenti e contribuendo alla sicurezza dei più giovani”.

Rizzetto ha inoltre ringraziato il Ministero dell’Interno e in particolare il ministro Matteo Piantedosi “per la sensibilità e l’impegno nel contrastare un fenomeno che compromette il benessere dei nostri giovani”.

