La Cantina Specogna nelle 100 eccellenze scelte da Forbes.

I produttori vitivinicoli della nostra regione continuano a mietere successi e attestati di qualità per le loro attività. L’ultima, in ordine di tempo, arriva nientemeno che dalla prestigiosa rivista di economia Forbes che, assieme a So Wine So Food, ha selezionato le 100 eccellenze italiane del 2023, ossia le aziende che, secondo la rivista, contribuiranno a far grande l’Italia.

L’elenco è stato suddiviso in cinque settori: ristoranti, socialize, food, wine e drink. E proprio nella categoria wine figura anche una cantina del Friuli, la Cantina Specogna di Rocca Bernarda, a Corno di Rosazzo. La rivista ha anche individuato quello che ritiene essere il punto forte dell’azienda: “I fratelli Specogna – si legge infatti -, hanno voluto infondere alla propria azienda una filosofia legata alla sostenibilità. Per questo ha preso vita un progetto di valorizzazione della morfologia dei versanti collinari e dei loro ecosistemi, attraverso la tutela degli alberi, l’introduzione di arnie d’api e la piantumazione di meli, ciliegi e ulivi. Su tutta la superficie aziendale si applica l’agricoltura biologica ed è stato bandito l’utilizzo di sostanze chimiche. La tenuta utilizza energia da fonti rinnovabili”.

Per i fratelli Specogna non è il primo riconoscimento: sono stati inseriti tra i 50 migliori giovani vignaioli al mondo dalla rivista americana Food & Drink Magazine e tra i 40 under 40 di Fortune Italia.