Turismo in Friuli, si punta su Piancavallo con un piano da 5 milioni di euro

Il progetto per il polo di Piancavallo.

L’assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini ha eseguito un sopralluogo al polo di Piancavallo, accompagnato dai tecnici di PromoTurismoFVG e dal sindaco di Aviano. Qui il programma di investimenti ha un valore complessivo di quasi 5 milioni di euro e include opere per il potenziamento dell’attrattività del polo sia nella stagione invernale sia estiva, come ha evidenziato l’assessore.

Nell’incontro con amministratori e operatori turistici l’esponente dell’Esecutivo ha voluto rimarcare il successo delle politiche di sviluppo portate avanti dalla Regione per il polo di Piancavallo, dove negli ultimi anni si è registrata la crescita più importante tra tutti i poli montani regionali: più 66 per cento di primi ingressi rispetto al pre-Covid, con una crescente attrattività verso il vicino Veneto e anche sui mercati esteri. Un dato confermato anche dai circa 400 sciatori inglesi presenti sulle piste del Piancavallo in questi giorni.

Gli investimenti a Piancavallo.

Gli impianti sciistici di Piancavallo

Quanto agli investimenti, un primo intervento di 87mila euro ha interessato la sala convegni di proprietà regionale dove vengono svolte attività culturali, teatrali ed eventi. Gli interventi hanno riguardato l’impermeabilizzazione e l’isolamento, la sistemazione dell’ingresso e il rifacimento delle grafiche promozionali.

Opere più consistenti, del valore di 450mila euro, sono state eseguite per l’ammodernamento dell’Hotel 1301 Inn, con la sostituzione dell’intera copertura. Conclusi da poco anche i lavori di rifacimento dei locali tecnici adiacenti agli impianti di risalita (per 125mila euro), dove le “casette” sono state completamente rivestite in larice per un miglior inserimento visivo nel paesaggio.

Gli investimenti più consistenti e in programmazione sono quelli inclusi nel piano regionale per la montagna PM365 che a Piancavallo destina risorse per 4,1 milioni di euro. Il piano agisce sullo sviluppo bi-stagionale del polo e in particolare sull’area giochi Roncjade, cui va la parte finanziaria più consistente, pari a 3,5 milioni con nuovi percorsi attrezzati per mountain bike e percorsi didattici. Qui si prevede anche la sostituzione del dismesso impianto di risalita con un moderno skilift abilitato al trasporto di biciclette e la realizzazione di un parcheggio da circa 250 posti nell’area limitrofa al bacino di innevamento.

Sullo sviluppo dell’offerta per i cicloturisti punta anche la manutenzione straordinaria di percorsi ciclabili e la creazione di nuovi tracciati per chi pratica downhill (300mila euro), oltre alla riqualificazione di tutta l’area Caprioli, dove si collocano diversi locali di servizio quali noleggio, ristorazione, biglietterie (300mila euro).