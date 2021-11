Il peggioramento del meteo in arrivo in Fvg.

Dopo le forti piogge e i problemi correlati della scorsa notte, in Friuli Venezia Giulia è arrivata una tregua del meteo. Le schiarite in regione non sono mancate, ma il quadro climatico è pronto a mutare nuovamente.

Per domani, mercoledì, le previsioni meteo a cura dell’Arpa Osmer Fvg parlano di cielo da nuvoloso a coperto, con piogge sparse in genere deboli o moderate al mattino, da abbondanti a intense dal pomeriggio-sera, specie sui monti. Sulla costa a tratti soffierà Scirocco moderato, con possibile acqua alta in serata. Dal pomeriggio possibili temporali, in particolare in pianura. Quota neve a 1.500 metri al mattino, 2.000 al pomeriggio.

Previsto brutto tempo fino all’alba di giovedì, con piogge abbondanti. In giornata cielo da variabile a nuvoloso, con possibili temporali. Quota neve in calo fino a 1.400 metri.

