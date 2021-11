I comuni con più contagi da Covid in Fvg.

Il numero di contagi di Covid è in costante risalita in Friuli Venezia Giulia negli ultimi giorni. Lo testimonia il bollettino quotidiano della Regione, ma lo dicono anche altri dati, come per esempio l’incidenza record a Trieste, la più alta d’Italia.

A oggi, quali sono i territori con più casi accertati? A dirlo è la mappa dei contagi elaborata dalla Protezione civile Fvg. Il dato più eclatante è proprio quello del capoluogo giuliano: qui, a oggi, si segnalano 997 positivi al coronavirus e 498 persone in quarantena.

Fra le altre città, quella che a livello di numeri assoluti se la passa peggio è Udine, dove si registrano 77 positività e 93 residenti in isolamento fiduciario. Sono, invece, 59 gli attualmente positivi a Gorizia, con una prevalenza (i casi ogni 100mila abitanti) pari a 1.7, un riscontro secondo soltanto a Trieste, dove il dato è pari a 4.9. A Pordenone, il totale è di 48 casi di Covid e 67 cittadini in quarantena.

Tra gli altri centri con più contagi, spicca il dato di Monfalcone, dove il numero è pari a 65 (con prevalenza di 2.4), ma anche i 48 casi di Codroipo. In montagna, da evidenziare una prevalenza di ben 14.3 ad Amaro, dovuta ai 12 contagi.

Ancora molti comuni, comunque, non fanno registrare nemmeno un caso di positività al proprio interno. Il Covid, per loro, resta fuori dalla porta. Riusciranno a resistere alla risalita dei contagi?

