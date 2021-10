Il governatore Fvg sul green pass.

Una speranza per chi lotta contro il green pass è arrivata in queste ore proprio dal governatore Fvg Massiliano Fedriga. “Con la campagna vaccinale al 90% entro fine anno potremo toglierlo”, ha detto il presidente della Regione in un’intervista al Corriere della Sera. E ha aggiunto: “Siamo all’85%. Credo possa succedere entro la fine dell’anno”.

La posizione del governatore.

Fedriga ha parlato anche delle diverse posizioni della Lega sul certificato verde dicendo: “Temo problemi sui tamponi a partire da lunedì. Davanti a molte richieste il sistema potrebbe non riuscire a rispondere”. Una preoccupazione che è stata espressa nei giorni scorsi anche dal tavolo con i prefetti.

Infine, tornando a parlare del green pass ha precisato: “Deve dimostrarsi utile contro la pandemia. E non una complicazione. Come istituzioni abbiamo il dovere di dialogare con chi ha dubbi e di favorire un abbassamento della tensione”.

