Le proteste contro il green pass in Friuli Venezia Giulia.

Proseguono le proteste contro il green pass in tutto il Friuli Venezia Giulia. Ieri sera in almeno 2mila si sono ritrovati in piazza Libertà a Udine per manifestare la contrarietà al certificato verde. Una protesta ad oltranza, quella annunciata, che ha fatto seguito al corteo di venerdì nelle vie della città.

La protesta in regione.

Intanto, prosegue anche la protesta dei portuali a Trieste. Dopo l’incomprensione di ieri, che aveva fatto intuire un ritorno a lavoro, questa mattina il presidio si è ritrovato compatto al Varco 4 del molo VII. Ha scelto di dimettersi dal Coordinamento dei portuali di Trieste, invece, Stefano Puzzer. Era uno dei volti principali della protesta. La decisione è arrivata proprio dopo il comunicato che sembrava annunciare un rallentamento della protesta.

