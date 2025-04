I programmi della cerimonia del 25 aprile in Friuli.

Dal cuore della Risiera di San Sabba a Trieste fino alle piazze di Udine, Pordenone, Monfalcone e Gorizia: il Friuli Venezia Giulia rende omaggio al 25 aprile con cerimonie, cortei e commemorazioni. La regione si prepara a vivere una giornata di forte impatto civile e simbolico in occasione dell’80° anniversario della Liberazione dall’occupazione nazifascista.

Cerimonia del 25 aprile a Trieste.

Alle ore 11.00 si terrà la cerimonia istituzionale presso la Risiera di San Sabba, unico campo di concentramento nazista in Italia dotato di forno crematorio. Per motivi di sicurezza, l’accesso sarà limitato a 2.200 persone. L’evento vedrà gli interventi delle autorità (ma senza il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, in Giappone per l’Expo). Nel frattempo, alle 8.30, da Campo San Giacomo partirà un corteo promosso dai movimenti antagonisti, mentre il Comitato 25 Aprile guiderà due camminate commemorative: una alle 9.30 da Sant’Anna e una alle 15.00 da Servola.

La cerimonia della Liberazione a Udine.

Venerdì 25 aprile, le celebrazioni a Udine si apriranno alle 9.00 a Tavagnacco con l’omaggio ai caduti alleati al cimitero britannico su iniziativa dell’Associazione Partigiani Osoppo. Alle 10.30, in piazza Libertà, si terrà la cerimonia ufficiale con l’alzabandiera, la deposizione delle corone e il discorso del sindaco Alberto Felice De Toni, seguito dall’orazione di Giovanna Cosattini. Il corteo si concluderà al Monumento della Resistenza in piazzale XXVI Luglio.

Pordenone: celebrazioni e il Premio San Marco

Anche Pordenone celebrerà la Liberazione con sobrietà, nel rispetto del lutto nazionale per la scomparsa di Papa Francesco. Il programma prevede: alle ore 8:45, il raduno al Monumento ai Caduti in piazzale Enea Ellero dei Mille, alle 9 la cerimonia ufficiale con alzabandiera e deposizione delle corone.

Subito dopo sono previsti gli interventi del presidente provinciale ANPI, di uno studente delle scuole superiori e del sindaco Alessandro Basso. A seguire, il corteo fino al Centro Studi per l’omaggio ai cippi dedicati alla Memoria dell’Olocausto

La giornata proseguirà con la consegna dei Premi San Marco 2025 alle ore 12:15 presso la Sala Consiliare del Comune. Riconoscimenti a Michele Candotti, Gabriele Centazzo e Patrizio De Mattio, esempi di eccellenza in cooperazione, sostenibilità e creatività. Completano il calendario la marcia ACAT, la Fortajada (presso il centro sportivo Lupieri di Villanova) e il Concerto del Patrono la sera del 24 aprile in Duomo.

Le cerimonie a Gorizia e Monfalcone.

A Gorizia, l’ANPI ha organizzato un momento commemorativo alle 10.00 presso il monumento ai caduti di Piedimonte. A Monfalcone, le celebrazioni inizieranno alle 9.00 con la deposizione delle corone in piazza Unità d’Italia. Seguiranno cortei e interventi fino alla conclusione al Cimitero di via XXIV Maggio. Tra i partecipanti, rappresentanti dell’ANPI, della comunità slovena e di associazioni combattentistiche