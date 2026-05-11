Fvg, lavori sulle linee ferroviarie: ecco i treni che saranno sospesi e le date

Sono 1.300 i cantieri attivi ogni giorno sulla rete ferroviaria, tra grandi opere, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e aggiornamenti tecnologici, per un totale di 11,6 miliardi di euro di investimenti nel 2025.

Questi sono tra i principali numeri illustrati oggi dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Rete Ferroviaria Italiana, Aldo Isi, nel corso della conferenza stampa dedicata allo stato di avanzamento dei cantieri ferroviari e alle prossime attivazioni sulla rete nazionale.

Per Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) si tratta del livello più alto mai registrato, un risultato ottenuto grazie all’operatività del PNRR e all’accelerazione impressa ai programmi di potenziamento e manutenzione della rete. Una parte rilevante delle risorse è destinata sia alla manutenzione e al miglioramento della resilienza della rete, sia alle grandi opere strategiche, con interventi che riguardano linee ad alta velocità, collegamenti regionali e nodi urbani.

Friuli Venezia Giulia, ecco le linee interessate dai lavori

In Friuli Venezia Giulia sono previste interruzioni e sospensioni su tre principali linee ferroviarie regionali, con lavori distribuiti tra primavera ed estate 2026.

Sulla linea Venezia-Trieste, nel tratto tra Portogruaro e Cervignano del Friuli, i treni saranno sospesi dal 19 al 24 maggio per il rinnovo della travata metallica del ponte di Latisana e per attività propedeutiche legate ai sistemi di controllo della circolazione.

Sulla linea Casarsa-Portogruaro, le interruzioni sono previste dal 13 luglio al 23 agosto per interventi di manutenzione e lavori di elettrificazione della tratta. Sulla linea Tarvisio-Udine, nel tratto tra il confine italo-austriaco e Carnia, lo stop è programmato dal 22 agosto al 20 settembre per la sostituzione delle piastre IPA e attività di adeguamento infrastrutturale.

Come funzionerà la circolazione durante i lavori

Le interruzioni programmate rientrano nella gestione ordinaria dei cantieri ferroviari e sono concentrate in periodi di minore traffico. Durante le sospensioni, il servizio potrà essere rimodulato con percorsi alternativi e variazioni dell’offerta ferroviaria. L’obiettivo dei lavori è garantire il miglioramento progressivo della rete, aumentando affidabilità, sicurezza e capacità delle linee regionali e nazionali.