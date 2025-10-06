Regione Fvg, due bandi da oltre 15 milioni per ammodernare gli impianti sportivi del Friuli.

Due bandi da oltre 15 milioni di euro per rendere gli impianti sportivi del Friuli Venezia Giulia più moderni, sicuri e accessibili. La giunta regionale, su proposta del vicegovernatore con delega allo Sport Mario Anzil, ha approvato due bandi destinati a sostenere interventi di manutenzione straordinaria nel corso del 2025.

“Con questi due bandi confermiamo che la Regione Friuli Venezia Giulia è quella che investe di più nello sport a livello nazionale, non solo in termini di risorse economiche ma anche di attenzione alla qualità e alla sicurezza degli impianti”, ha sottolineato Anzil, evidenziando l’impegno dell’amministrazione nel potenziare la rete sportiva regionale.

Il primo bando, rivolto ai Comuni, mette a disposizione 10 milioni di euro, con un contributo massimo di 500 mila euro per progetto. La percentuale di copertura varia in base alla dimensione demografica: dal 90% della spesa per i centri sotto i mille abitanti al 70% per quelli oltre i diecimila.

Il secondo bando, destinato ad associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, prevede 5,3 milioni di euro complessivi e un contributo massimo di 150 mila euro per intervento. La copertura sarà totale (100%) per i lavori sugli impianti pubblici in concessione e al 90% per le strutture di proprietà delle ASD.

Entrambi i bandi introducono criteri premiali per la qualità dei progetti, l’impatto sportivo delle strutture e l’attenzione all’attività giovanile. Le graduatorie resteranno valide fino a fine 2026, mentre le domande potranno essere presentate dal 9 ottobre al 3 novembre 2025.

“Questi investimenti – ha concluso Anzil – valorizzano la collaborazione tra istituzioni, associazioni e comunità locali, rafforzando un modello di sport diffuso che contribuisce alla crescita dei giovani e alla qualità della vita”.