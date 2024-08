In Friuli gli stipendi più bassi del Nord, ecco quanto si guadagna in media

I dati sugli stipendi in Friuli Venezia Giulia.

Certo, le retribuzioni rimangono sopra i 30mila euro e tra le più alte del Paese, ma gli stipendi del Friuli Venezia Giulia sono i più bassi tra quelli del Nord Italia. A certificarlo è il Job Salary Outlook 2024 dell’Osservatorio Job Pricing che ha analizzato le differenze retributive tra le varie regioni e i livelli.

Al Nord, la media delle Ral (retribuzione annuale lorda (cioè che comprende la retribuzione fissa) è pari a 31.921 euro; quella delle Rga (retribuzione globale annua, che include anche le componenti variabili come l’indennità per lavoro notturno) è di 32.748 euro. Nella nostra regione, invece, si fermano rispettivamente a 30.730 euro (Ral) e 31.197 (Rga). La Lombardia, che detiene il record, registra valori superiori ai 33mila e ai 34 mila euro. La Ral media italiana, invece, è di 30.838 euro.

Le differenze, però, si notano quando si analizzano Ral e Rga per i diversi livelli. La media italiana per i dirigenti è di 104.778 euro, la media dei quadri di 56.416 euro, gli impiegati si attestano in media a 32.685 ed infine gli operai a 26.074 euro. I dirigenti friulani sono decisamente ben pagati con una retribuzione annua lorda terza in Italia (solo in Toscana e Lazio prendono di più) e superiore a quella dei lombardi: 105.592 euro contro 104.749.

Discorso analogo per i quadri: anche in questo caso, la Ral in Fvg è di 58.437 euro, seconda in Italia dopo quella della Lombardia (superiore di circa 150 euro). Per gli impiegati, in Friuli la retribuzione annuale lorda ammonta invece a 33.133 euro: nella macroregione del Nord ci superano quasi tutti (Lombardia, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna) mentre in Veneto, Liguria e Piemonte è più bassa.

Ad abbassare la media regionale, ci sono gli stipendi degli operai (che però registrano anche il maggior aumento rispetto al 2022 e nel periodo 2015-2023): per loro, la Ral è di 26.354 euro; al Nord, solo in Liguria prendono meno mentre in Valle d’Aosta, si arriva a 27.690 euro, il dato più alto d’Italia.