Bakery & Pastry Students Awards, vincono Jasmine e Maya

Successo per il concorso di Etica del Gusto che celebra l’eccellenza emergente nel settore della pasticceria

Sono Jasmine Vessio, della Scuola Alberghiera “Ad Formandum” di Gorizia e Maya Piccoli, del CFP “IAL FVG” di Aviano le vincitorici della terza edizione dei Bakery & Pastry Students Awards, il contest organizzato da Etica del Gusto che celebra l’eccellenza emergente nel settore della pasticceria tra gli studenti delle scuole alberghiere del Friuli Venezia Giulia. L’evento si è svolto mercoledì 2 april presso la sede di Etica del Gusto a Pasian di Prato. Le due studentesse si sono aggiudicate rispettivamente un tirocinio retribuito presso Etica Academy, sponsorizzato dall’Azienda Crespi e intitolato a Giuseppe Gangi e un percorso di alta formazione all’interno di Etica Academy, sostenuto dalla Fondazione Friuli e dedicato a Santo Fiorini.

Si è così conclusa con grande entusiasmo la terza edizione del contest che ha visto 8 studenti selezionati da istituti e scuole professionali di tutta la regione sfidarsi nella realizzazione di una mignon al miele, dimostrando passione, tecnica e creatività. La competizione si è svolta in un clima estremamente professionale, in cui i concorrenti erano perfettamente a loro agio e hanno evidenziato un notevole talento.

La giuria.

La giuria di questa terza edizione dei Bakery & Pastry Students Awards ha visto la partecipazione di professionisti rinomati e figure di spicco del settore enogastronomico e culturale, capaci di valutare attentamente il talento emergente dei giovani pasticcieri in gara. A presiedere la giuria è stato Francesco Cinquepalmi, chef della Nazionale Italiana Cuochi, oggi Executive Chef presso la prestigiosa Masseria “La Grande Quercia”, una figura riconosciuta per la sua esperienza e il suo pluripremiato percorso culinario.

Accanto a lui hanno portato il loro contributo Francesca Bardelli Nonino, volto giovane della storica distilleria Nonino e influencer della grappa, nota per la sua capacità innovativa di raccontare con freschezza le tradizioni familiari, e Lucia Carniel, fotografa e storyteller del food, conosciuta per il suo pluripremiato blog e libro “L’Ultima Fetta” e per il suo talento di narrare il mondo della pasticceria e del food in generale attraverso immagini e parole.

A rappresentare il punto di vista del pubblico, con entusiasmo genuino e grande passione per la pasticceria casalinga, c’era Erika Luis, selezionata come giurata popolare attraverso un bando pubblico. Completavano questa prestigiosa squadra Gianfranco Cassin, Presidente di Etica del Gusto ETS nonché docente del Master di Pasticceria di Etica Academy, figura di riferimento grazie alla sua lunga esperienza nel settore, e Manuel Bertossi, responsabile della formazione in Etica Academy, pasticciere con esperienze internazionali e una specializzazione riconosciuta nella lavorazione del cioccolato.

Una giuria che ha saputo coniugare con equilibrio e attenzione esperienza, innovazione e passione, in perfetta sintonia con i valori che guidano da sempre Etica del Gusto.

Erano presenti all’evento rappresentanti delle istituzioni del territorio tra cui il direttore generale di PromoTurismo FVG Iacopo Mestroni a testimonianza dell’importanza attribuita a iniziative che valorizzano le eccellenze locali e promuovono opportunità concrete per i giovani talenti del territorio. Il premio ai vincitori è stato consegnato dal presidente della giuria Francesco Cinquepalmi insieme a Filippo Spinelli, segretario di Etica del Gusto, e Gaetano Gangi, figlio di Giuseppe, uno dei soci fondatori di Etica prematuramente scomparso qualche mese fa.

Un evento che celebra la pasticceria e i giovani.

“È stata un’edizione straordinaria che attesta come il settore della pasticceria sia in continua crescita e rappresenti una grande risorsa economica per il nostro territorio,” ha dichiarato Gianfranco Cassin. “Con i Bakery & Pastry Students Awards vogliamo dare ai giovani un’opportunità concreta per mettersi alla prova, uscire dalle aule e vivere un’esperienza professionale autentica.”

L’evento è stato seguito in diretta sul sito Etica del Gusto da centinaia di persone dimostrando il grande interesse che l’iniziativa riscuote, in particolare tra i giovani. La competizione ideata da Etica del Gusto e sostenuta anche dagli sponsor tecnici sponsor tecnici Kopy Shop, Corman, Elle et Vire, rappresenta infatti un ponte fondamentale tra scuola e mondo del lavoro, un’occasione imperdibile per le nuove generazioni di pasticcieri per mettere in mostra il loro talento e le loro competenze.