Aspettando la Sagra del Vino: Casarsa si prepara con un concerto-evento

La macchina organizzativa della 77ma edizione della Sagra del Vino sta scaldando i motori. Nell’attesa, la Pro Casarsa presenta un’anteprima da non perdere: un concerto-evento che omaggia un’epoca d’oro. L’11 aprile alle ore 21, il Teatro Pier Paolo Pasolini ospiterà il concerto ‘Canzoni e ricordi, con la musica anni 60-70-80’, un viaggio nel tempo tra le note indimenticabili. L’evento è organizzato dalla Pro Casarsa in collaborazione con l’amministrazione comunale e il sostegno di Cantina CVC e Banca 360 Fvg.

“Nell’attesa della Sagra del Vino – ha dichiarato Antonio Tesolin, presidente della Pro Casarsa – abbiamo pensato di costruire questo evento che rappresenta un piacevole preludio: offre al pubblico un’occasione di intrattenimento culturale con un repertorio musicale di qualità. Avremo il piacere di ascoltare musicisti di talento del nostro territorio, artisti amati e seguiti dal loro pubblico, in un’atmosfera conviviale a sole due settimane dall’inizio della Sagra”.

La serata, concepita come un omaggio alla musica di un’epoca d’oro, si articolerà in due momenti. L’esecuzione dei brani sarà affidata a due formazioni musicali, composte da artisti d’esperienza: Elia Bertolin (chitarra e fisarmonica), Bruno Bonavolta (basso), Giulia Bortolin (voce), Antonella Castellani (voce), Franco Colussi (batteria), Paolo Colussi (basso), Jacopo Del Bel Belluz (batteria), Lino Guiotto (voce), Daniela Leo (voce), Giuliano Novello (tastiere e fisarmonica), Oscar Pauletto (violino e sax), Paolo Scodellaro (tastiere), Pierluigi Zanini (chitarra elettrica) e Romano Zongaro (chitarra).

La conduzione della serata sarà affidata ad Antonella Castellani, mentre Roberto Colussi curerà il light design e Renato Lenardon si occuperà dell’audio e dell’assistenza sul palco. Ingresso libero. Per info e prenotazioni via Whatsapp al numero 338 7874972, via mail all’indirizzo segreteria@procasarsa.org www.procasarsa.org