A Friuli Doc si raccolgono i tappi di sughero e il riciclo diventa pure solidale

Il riciclo solidale dei tappi di sughero del patronato Enapa.

Il riciclo dei tappi di sughero, oltre che un’iniziativa per l’ambiente, diventa anche solidale: il patronato Enapa di Udine ha aderito alla campagna di Confagricoltura Fvg “Quando stappi tieni il tappo”, con lo scopo di raccogliere e recuperare i tappi di sughero usati, il cui ricavato verrà devoluto all’Associazione “Via di Natale” che offre sostegno ai malati oncologici e ai loro familiari.

“Il nostro lavoro – sottolinea la responsabile Elena Costa -, quotidianamente ci pone di fronte a situazioni di disagio o difficoltà e sapere di poter fare qualcosa di utile con un semplice gesto, come la raccolta dei tappi di sughero, ci ha da subito coinvolti. Per facilitare la consegna, abbiamo posizionato alcuni raccoglitori all’interno dei nostri uffici e abbiamo anche sensibilizzato i vicini locali commerciali che ringrazio per la collaborazione. Pensare – prosegue Costa -, che un potenziale rifiuto possa diventare invece materiale importante per altri, oltre a essere gratificante per lo spirito, è sicuramente utile anche ai fini di una diversa educazione nella lotta allo spreco e alla promozione del riciclo”.

In collaborazione con l’ODV “Tappodivino”, la raccolta dei tappi di sughero usati presso i locali del patronato Enapa (in via Savorgnana 24/a), proseguirà per l’intero anno con il momento clou in occasione della prossima edizione di Friuli Doc (12-15 settembre) dove l’iniziativa troverà spazio all’interno dei Giardini del Torso, negli stand di Confagricoltura Fvg.

Il sughero è una materia prima naturale non infinita. Solo in Italia, ogni anno, oltre 800 milioni di tappi usati vengono gettati nella spazzatura, equivalenti a circa 16 mila tonnellate di sughero (70 mila nel mondo). Riciclare i tappi, dunque, è importante anche perché si tratta di materiale recuperabile al 100%.