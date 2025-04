Il calendario scolastico 2025/26 in Friuli Venezia Giulia.

La Regione ha approvato il calendario scolastico per l’anno 2025/26 per gli istituti statali e paritari. Complessivamente sono previsti 221 giorni di lezione per le scuole dell’infanzia, con inizio delle attività l’11 settembre 2025 e conclusione il 27 giugno 2026, e 205 per le primarie e le secondarie di primo e secondo grado, con il ritorno sui banchi l’11 settembre 2025 la conclusione delle lezioni il 9 giugno 2026. Lo ha annunciato l’assessore regionale al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia Alessia Rosolen dopo l’approvazione del documento da parte della Giunta regionale.

Le festività e i ponti.

Per quanto riguarda le festività e i ponti, oltre alle festività nazionali (1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1° e 6 gennaio, 6 e 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno) e ai festeggiamenti per il santo patrono delle singole località, le attività saranno sospese per le vacanze natalizie dal 23 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026 compresi, per Carnevale e le Ceneri dal 16 al 18 febbraio 2026, per le vacanze pasquali dal 2 al 7 aprile 2026.

L’assessore ha evidenziato che si tratta di un calendario equilibrato e attento alle esigenze delle famiglie, degli studenti e del personale scolastico, che garantisce il rispetto dei 200 giorni minimi di attività didattica previsti dalla normativa, ma lascia anche un margine di flessibilità alle istituzioni scolastiche per adattamenti motivati legati al Piano dell’offerta formativa e a eventuali esigenze straordinarie.