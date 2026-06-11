Musica, cinema e laboratori per famiglie: a Udine torna la rassegna “Vento d’Estate”

Ogni estate, da oltre quindici anni, il Parco Martiri delle Foibe di Udine si trasforma in un teatro a cielo aperto grazie a “Vento d’Estate”, la rassegna culturale ideata e organizzata dal Circolo Arci MissKappa Aps.

Un appuntamento che, nel tempo, è diventato parte integrante dell’identità culturale della città, capace di mettere insieme generazioni, provenienze e linguaggi diversi, in uno spazio pubblico rigenerato dalla presenza viva dell’arte, della musica e della partecipazione.

Il progetto è realizzato grazie al contributo del Comune di Udine e inserito all’interno del calendario di UdinEstate. Tra le collaborazioni figurano Officine Artistiche di Trieste, il Palio Teatrale Studentesco, Ospiti in Arrivo, Damatrà, Terre des Hommes, GetUp, oltre a diverse realtà e artiste e artisti del territorio.

Il programma 2026

L’ingresso è libero e gli eventi si svolgono ogni sabato, dal 13 giugno al 29 agosto (con una pausa nelle settimane centrali di agosto), a partire dalle 17.00. L’area del chiosco offre un punto ristoro accessibile e accogliente.

I concerti iniziano alle 20.00 e, in alcune serate, al calare del sole, si accende la magia delle proiezioni sulla facciata di una casa disabitata, diventata nel tempo uno degli elementi simbolici della rassegna.

È prevista anche una data “off” in Corte Morpurgo, mercoledì 22 luglio alle 20.30, con la Compagnia “Gli assetati” e lo spettacolo “The Thin Ice”, oltre a un evento finale in autunno, sabato 10 ottobre, per chiudere la rassegna con un concerto a sorpresa nel pomeriggio.

Una rassegna nata come risposta sociale

Nata nel 2010 come risposta alla mancanza di spazi aggregativi nella zona tra centro e periferia, “Vento d’Estate” si è evoluta in una rassegna strutturata che propone dodici serate estive gratuite. Il programma comprende laboratori pomeridiani per bambine e bambini, concerti, spettacoli teatrali, animazione e proiezioni cinematografiche.

È un vero e proprio “festival di comunità”, dove la cultura è strumento di relazione, inclusione e cittadinanza attiva. Il cuore dell’iniziativa è il desiderio di rendere la cultura accessibile a tutte e tutti, valorizzando la multiculturalità del quartiere, coinvolgendo artiste e artisti e realtà associative locali e favorendo il protagonismo delle nuove generazioni. Il parco diventa così un luogo di incontro dove si mescolano suoni, lingue, storie, giochi, voci e risate.

Il primo appuntamento

Si comincia sabato 13 giugno alle 17.00 con il laboratorio creativo per famiglie “Buon Vento!”, a cura dell’équipe locale di Terre des Hommes Italia, che propone la costruzione di una colorata flottiglia realizzata dai partecipanti.

Alle 20.00 si esibiranno i Riptide, band formata nel 2024 presso la scuola di musica Poli Note di Pordenone, nata dall’incontro di giovani musicisti uniti dalla passione per la musica e il divertimento. La formazione è composta da Bianca Di Prima alla voce, Davide Arena e Sara Tosin alle chitarre, Davide Vecchies al basso e Matteo Vecchies alla batteria. Il gruppo propone una scaletta di cover che si evolve in brani originali.