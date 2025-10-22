Culle sempre più vuote: calano le nascite in Friuli Venezia Giulia

Culle sempre più vuote in Fvg: la fotografia dell’Istat.

Sempre meno bambini riempiono le culle della regione. Nei primi sette mesi del 2025 le nascite registrano un calo del 5,4% rispetto allo stesso periodo del 2024, secondo i dati provvisori dell’Istat presentati a Trieste e riportati dall’Ansa.

Nel 2024 quasi un nato su cinque era straniero (18,5%). Il tasso di natalità, stabile a 3,3 nel 2024, scende a 3,1 secondo le stime per il 2025. Il numero medio di figli per donna nel 2024 è stato 1,19, vicino alla media nazionale di 1,18. La media sale a 2,06 considerando solo le donne straniere, mentre scende a 1,07 per le italiane. L’età media delle madri è di 32,6 anni, e i nomi più scelti dai genitori della regione nel 2024 sono stati Leonardo (3,5%) e Sofia (2,6%).