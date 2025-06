Il Friuli Venezia Giulia tra le mete preferite dei turisti austriaci

Nel 2024 sono state 1,8 milioni le notti trascorse in Friuli Venezia Giulia da visitatori provenienti dall’Austria.

Il Friuli Venezia Giulia si conferma una delle mete preferite per i turisti austriaci, con numeri da record registrati nel 2024: sono infatti 1,8 milioni le notti trascorse nella regione da visitatori provenienti dall’Austria. Un dato che sottolinea la solidità del legame turistico tra i due territori e il ruolo sempre più centrale del Friuli Venezia Giulia nell’offerta di vacanze per il pubblico d’oltralpe.

“Visto l’elevato numero di turisti che hanno scelto la nostra regione come meta di villeggiatura, possiamo senza dubbio affermare che il Friuli Venezia Giulia è la seconda casa degli austriaci”, ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini intervenendo alla celebrazione per la festa della Repubblica che si è tenuta a Vienna nella sede dell’ambasciata italiana, dove il Friuli Venezia Giulia è stata accolta come Regione ospite.

Alla presenza dell’ambasciatore d’Italia in Austria, Giovanni Pugliese, della Rappresentante permanente presso le Organizzazioni Internazionali a Vienna, Debora Lepre, del Rappresentante Permanente presso l’OSCE, Andrea Cascone e di numerosi imprenditori, l’esponente dell’esecutivo Fedriga, nel portare il saluto della Regione, ha confermato il profondo legame che unisce l’Austria e il Friuli Venezia Giulia.

“Soltanto l’anno scorso – ha detto Bini parlando agli ospiti dell’Ambasciata – i turisti austriaci hanno trascorso una vacanza nella nostra Regione per 1,8 milioni di notti. È questo un dato che, a tutti gli effetti, dimostra come il Friuli Venezia Giulia sia sempre più attrattivo per questo target di clienti che, anno dopo anno, continua a crescere”.

L’assessore regionale ha poi evidenziato un secondo dato che dimostra quanto sia forte il legame tra il Friuli Venezia Giulia e l’Austria. “Come risulta dalle nostre rilevazioni – ha spiegato l’esponente dell’esecutivo Fedriga – la nostra regione rappresenta anche la vostra porta verso il mare e i traffici internazionali, grazie al porto di Trieste. L’Austria è infatti il quarto partner commerciale del Friuli Venezia Giulia e l’export oltreconfine vale circa 1 miliardo di euro”.

Per l’assessore regionale, già questi soli due dati spiegano con chiarezza quanto sia strategico il rapporto tra Friuli Venezia Giulia e Austria. “Il nostro sistema ricettivo, le nostre imprese e il nostro tessuto economico – ha detto Bini ai presenti – sono aperti e pronti ad accogliervi, per fare in modo che questo legame sia sempre più fortificato e duraturo nel tempo“.

Nel corso della giornata Bini ha avuto modo di incontrare numerosi imprenditori e rappresentanti del mondo istituzionale, diplomatico, accademico, economico in Austria e delle Organizzazioni Internazionali con sede a Vienna nonchè i rappresentanti di alcune istituzioni italiane operanti nella capitale austriaca. In questa occasione Bini ha potuto esporre le potenzialità offerte dal Friuli Venezia Giulia sia in ambito economico che turistico, ma anche lo stato di avanzamenti di alcuni progetti di rilevanza internazionale che stanno interessando in questo periodo la nostra regione.

Infine, con il brand “Io sono Friuli Venezia Giulia” nel giardino dell’Ambasciata sono stati proposti agli ospiti una selezione di cibi e vini della regione, molto apprezzati dagli ospiti presenti all’evento nazionale.