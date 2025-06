Controlli in Borgo Stazione: 53enne trovato con due coltelli in auto

L’uomo è un 53enne tunisino.

Nei giorni scorsi un cittadino tunisino di 53 anni è stato denunciato a piede libero dal Nucleo Pronto Intervento del Comando di Polizia Locale di Udine per porto abusivo di oggetti atti a offendere. L’intervento è scaturito da un ordinario controllo stradale avvenuto nella zona di Borgo Stazione, dove gli agenti hanno fermato un’autovettura condotta dall’uomo. Durante l’ispezione dell’abitacolo, il personale ha notato un fodero in cuoio riposto nel vano portaoggetti della portiera. Al suo interno era custodito un coltello a lama fissa e dritta.

I sospetti hanno spinto gli agenti ad approfondire la perquisizione, che ha portato al rinvenimento di un secondo coltello, questa volta a serramanico, nascosto sotto il sedile del passeggero. L’uomo non è stato in grado di fornire alcuna motivazione plausibile per il possesso delle due armi bianche, che sono state immediatamente sottoposte a sequestro.

violazione dell’art. 4 della Legge 110/75, contestata al soggetto, comporta ora per il 53enne la possibilità di una pena compresa tra uno e tre anni di reclusione, oltre a un’ammenda che può variare da 1.000 a 10.000 euro. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità.