Con una delle elezioni più rapide della storia recente, il Conclave ha scelto come 267º successore di Pietro l’americano Robert Francis Prevost, che ha assunto il nome di Papa Leone XIV. Il primo Papa nordamericano, religioso agostiniano dalla lunga esperienza missionaria e accademica in America Latina, ha rivolto al mondo un primo messaggio improntato alla pace, all’ascolto e al dialogo.

Dalla sua prima benedizione, affacciato sulla loggia di San Pietro, le sue parole hanno toccato il cuore dei fedeli: «La pace sia con tutti voi, la pace di Cristo Risorto… Dobbiamo essere una Chiesa che costruisce ponti».

Le reazioni in Friuli Venezia Giulia dopo l’elezione di Papa Leone XIV.

Un appello raccolto con partecipazione anche in Friuli Venezia Giulia, dove istituzioni religiose e civili hanno espresso parole di accoglienza e fiducia.



L’arcivescovo di Udine, mons. Riccardo Lamba, ha definito l’elezione di Leone XIV “un segno dello Spirito Santo” e ha sottolineato la continuità con Papa Francesco nel messaggio di pace e nel dialogo tra i popoli.

Il governatore Massimiliano Fedriga ha parlato di “faro di speranza in un tempo segnato da conflitti e smarrimenti culturali”, mentre il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin ha lodato “la saggezza e la vicinanza ai più fragili” che il nuovo Pontefice potrà offrire nel suo cammino.

Anche il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, ha espresso emozione per le prime parole del Papa, auspicando “un cammino di pace autentica e attenzione concreta verso gli ultimi”. Infine, la segretaria regionale del Pd, Caterina Conti, ha evidenziato “il volto gentile” e l’umanità del nuovo Pontefice, convinta che “sarà un interlocutore prezioso per mettere al centro l’essere umano”.

Le parole dell’arcivescovo di Udine, monsignor Riccardo Lamba.

“Leone XIV è la persona che il Signore, da chissà quanto tempo, ha preparato per questo momento, ossia per succedere a Papa Francesco – ha dichiarato monsignor Riccardo Lamba – . Il Signore, come sempre, sa bene ciò che fa. Il suo saluto di pace dimostra una prima continuità con Francesco, il quale, a sua volta, esordiva spesso i suoi discorsi invocando la pace”.



“Personalmente ho avuto modo di conoscere il nuovo Papa e mi ha fatto una bellissima impressione: è una persona di elevata spiritualità e profonda mitezza, con una grande capacità di ascolto e dialogo. Essendo un figlio di Sant’Agostino, Papa Prevost proviene dalla vita religiosa; in aggiunta nella sua vita ha maturato varie esperienze internazionali: sono caratteristiche che convergono e che mettono in evidenza l’esperienza di dialogo. Penso che la sua elezione sia davvero ispirata dallo Spirito Santo per favorire il dialogo tra i popoli e tra le confessioni cristiane”, conclude l’arcivescovo di Udine.

Fedriga: “A Leone XIV l’augurio di un cammino di pace e speranza”

“Al nuovo Pontefice, Leone XIV, va il mio più sincero augurio di buon cammino spirituale e pastorale. In un tempo segnato da conflitti, trasformazioni sociali e smarrimenti culturali, la sua figura rappresenta un faro di speranza e un richiamo universale alla pace – ha commentato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga – . La Chiesa resta un punto di riferimento fondamentale, caposaldo della nostra civiltà e custode dei valori che uniscono le comunità nella solidarietà e nella dignità della persona”.



“La spiritualità e la forza del messaggio cristiano – ha aggiunto Fedriga – sono strumenti essenziali per affrontare le sfide globali con umanità e senso di giustizia. Alla guida della Chiesa universale, il Santo Padre assume oggi un compito alto e delicato: sostenere i popoli nella ricerca del bene comune e promuovere un dialogo costruttivo tra le culture, nella fedeltà alle radici cristiane dell’Europa”.

Bordin: “La sua guida spirituale sarà un vero riferimento”.

“Desidero esprimere, a nome mio personale e dell’intero Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, i più sentiti auguri al Santo Padre Leone XIV appena eletto – commenta il presidente del Consiglio regionale Fvg, Mauro Bordin – . La sua guida spirituale rappresenterà un punto di riferimento fondamentale in un tempo attraversato da grandi sfide e da profonde trasformazioni sociali, culturali e geopolitiche”.



“La Chiesa, con la sua millenaria tradizione, continua a offrire – ha aggiunto Bordin – un messaggio di speranza, di dialogo e di pace. Al nuovo Papa, che oggi inizia il suo alto e delicato ministero, rivolgiamo l’auspicio che possa accompagnare i fedeli e tutta l’umanità con saggezza, coraggio e vicinanza alle persone più fragili. La nostra regione, ricca di tradizioni spirituali e crocevia di culture, guarda con profonda attenzione e rispetto al nuovo Pontefice, pronta a rinnovare il proprio impegno nei valori della solidarietà, della fraternità e della dignità umana”.

De Toni: “Il suo pontificato possa inaugurare un cammino di pace autentica”

“Accolgo con grande emozione e speranza l’elezione del nuovo Pontefice Robert Francis Prevost, appartenente all’ordine di sant’Agostino, nominato Leone XIV. In un momento storico segnato da guerre, profonde tensioni e disuguaglianze, auspico che il suo pontificato possa inaugurare, anche per la comunità udinese e friulana, un cammino di pace autentica e di attenzione concreta verso gli ultimi, i dimenticati, i più fragili”.



“Mi hanno profondamente colpito le sue prime parole sulla necessità di operare per «una pace disarmata e disarmante», un’espressione che risuona con forza e chiarezza, e testimonia la volontà della Chiesa di farsi ponte tra i popoli, seminatrice di dialogo e riconciliazione in un mondo che ha urgente bisogno di ascolto e fraternità e comunità. Così come le sue parole sull’impegno verso gli ultimi si pongono in continuità con l’opera di Papa Francesco, segnando la volontà di proseguire un cammino di Chiesa vicina alle periferie esistenziali, capace di guardare negli occhi chi soffre e di promuovere una società più giusta e solidale. A nome della città di Udine, esprimo i più sentiti auguri al nuovo Pontefice”.

Conti: “Papa Leone XIV avrà a cuore le persone”

“Il volto gentile e le prime parole, emozionate, per la pace nel mondo. Il nuovo Papa Prevost, che non ha caso ha scelto il nome di Leone XIV, avrà a cuore le persone, la società e coloro che soffrono. Ci piacerà e sarà un interlocutore prezioso per mettere al centro l’essere umano, senza paura, in ogni diversità”. Sono queste le prime parole della segretaria regionale del Pd del Friuli Venezia Giulia Caterina Conti.