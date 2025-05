Habemus Papam: il nuovo successore di Pietro è Robert Francis Prevost, Papa Leone XIV

Robert Francis Prevost eletto Papa col nome di Leone XIV.

Il Conclave dei cardinali, in una delle sedute più brevi dell’epoca contemporanea, ha eletto come nuovo pontefice Robert Francis Prevost, che ha scelto il nome di Leone XIV. Statunitense, di origini francesi, italiane e spagnole, Leone XIV è il primo papa nordamericano.

Nato il 14 settembre 1955, a Chicago, Prevost ha percorso un lungo cammino nella vita religiosa. Ordinato sacerdote agostiniano nel 1982, ha trascorso molti anni in missione in Perù, dove si è distinto per il suo impegno pastorale e accademico, diventando anche parroco, docente e formatore di seminaristi. Dopo essere stato priore generale dell’Ordine di Sant’Agostino per due mandati, ha ricoperto incarichi episcopali in Perù, diventando vescovo di Chiclayo e, successivamente, prefetto del Dicastero per i vescovi e presidente della Pontificia commissione per l’America Latina, su nomina di papa Francesco nel 2023 che lo ha anche fatto cardinale.

L’annuncio “Habemus Papam” è stato accolto con commozione e speranza dai fedeli riuniti in Piazza San Pietro, pronti ad accogliere il 267º successore di Pietro. Nella sua prima benedizione, affacciato su Piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha ricordato e ringraziato il suo predecessore Francesco e ha parlato di pace.

“La pace sia con tutti voi, la pace di Cristo Risorto, una pace disarmata e disarmante, umile e perseverante. Dio ci vuole bene, Dio vi ama tutti e il male non prevarrà. Dobbiamo essere una Chiesta che costruisce ponti e dialogo, per unire tutti in un solo popolo, sempre in pace. Una Chiesa che deve stare vicino soprattutto a colore che soffrono”.