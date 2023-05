I dati della Cgia di Mestre sui furti nei negozi.

In Italia, 3 furti su 4 ai danni di negozi e botteghe artigiane restano “senza colpevole”, ossia gli autori non vengono presi nel corso dell’anno. A livello nazionale, si stima che i danni alle attività economiche derivanti da questi illeciti ammontino a 3 miliardi di euro l’anno.

A dirlo è un report del Centro Studi della Cgia di Mestre che si è basata sui numeri Istat relativi al 2021 (gli ultimi disponibili): il quadro peggiore è al Nord perché i negozianti più bersagliati sono quelli di città come Milano, Bologna, Torino, Firenze. “Teniamo a precisare – cita il rapporto -, che non si vuole sollevare alcuna critica nei confronti delle forze dell’ordine. Anzi, l’impegno, la dedizione e il senso del dovere non sono mai venuti meno. Il problema, purtroppo, è di natura

politica. Se il corpo dei Carabinieri e quello della Polizia di Stato disponessero di un maggior numero di uomini e di mezzi in grado di presidiare con maggiore attenzione il territorio soprattutto nelle ore notturne, i malviventi avrebbero sicuramente la vita più dura”.

I numeri dei furti nei negozi.

Stando alle denunce presentate nell’anno (quasi 56.800), l’Ufficio Studi ha calcolato che negozianti e artigiani subiscono un furto ogni 9 minuti. Nel 72,3 per cento dei casi l’autore non viene catturato entro un anno dell’evento, una percentuale che arriva a superare l’81 per cento dei casi nel Lazio. A livello di numero di furti in rapporto agli abitanti, invece, il quadro è peggiore in Liguria: 144,8 furti ogni 100mila abitanti. La maglia nera a livello provinciale, invece, spetta a Milano (222,8 furti ogni 100 mila abitanti).

La situazione in Fvg.

E il Friuli Venezia Giulia? Nella nostra regione, la situazione è decisamente migliore rispetto alla media italiana: i furti a danno di negozi e botteghe artigiane nel 2021 sono stati 733, ossia 61,1 ogni 100 mila abitanti (la media nel Nord Est è di 109,5); la percentuale di delitti di cui non si è scoperto l’autore è del 62,8 per cento dei casi (media italiana 72,3; media del Nord Est 70,3).

A livello di più localizzato, la provincia più colpita è quella di Trieste (con 216 furti, 93,6 ogni 100mila abitanti) che si piazza 30esima in Italia. Segue Gorizia, 47esima, che ha registrato 104 furti (74,9 ogni 100mila abitanti). Al 76esimo posto c’è la provincia di Udine con 216 casi (51,4 ogni 100mila abitanti) mentre Pordenone è 80esima a livello nazionale con 146 casi (47 ogni 100mila abitanti).