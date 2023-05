L’appello per trovare il pirata della strada.

E’ stato tamponato in A4 e il colpo ha fatto fare un giro di 360 gradi alla sua auto; nel frattempo, il pirata della strada non solo è scappato, ma ha anche abbandonato l’auto, forse per fuggire a piedi.

E’ successo ad un ragazzo di Tolmezzo, che ora cerca il responsabile e ha lanciato un appello sui social per chiedere aiuto a chiunque possa sapere qualcosa: “Ieri notte, domenica 28 maggio alle ore 2.30 circa del mattino mentre stavo percorrendo il tratto di autostrada tra Udine Sud e Udine Nord, sono stato tamponato a velocità folle da una Tiguan di colore scuro – ha scritto -. La mia auto a seguito dell’urto ha compiuto un giro su se stessa e fortunatamente non si è spenta, così da poterla accostare in corsia di emergenza. L’autista è scappato senza prestarmi soccorso, abbandonando l’auto sul rettilineo prima dell’uscita di Gemona e scappando probabilmente a piedi”.

“Fortunatamente – ha continuato il giovane -, io sto relativamente bene, ho un trauma cranico, una distorsione del rachide cervicale e dovrò indossare un collare per un po’ di giorni, ma poteva andare molto peggio. Al momento dell’accaduto non c’era nessuno nei paraggi, è stato tutto molto veloce e non ho avuto nemmeno il tempo di capire cos’era successo. Detto questo, se qualcuno sa qualcosa o se è venuto a conoscenza dei fatti, parli o spieghi a questa ‘persona’ che rischia davvero molto molto grosso se non si costituisce”.

Il giovane ha concluso il suo intervento esprimendo tutta la sua incredulità davanti ad un simile comportamento: “Potevo essere anche ferito gravemente o peggio, e non riesco davvero a capire come una ‘persona’ possa non fermarsi in soccorso e non avere i rimorsi di coscienza dopo. Tutti possono sbagliare ma comportarsi così è da vigliacchi e non è giustificabile in nessuna maniera. Grazie a tutti quelli che potranno darmi una mano”.