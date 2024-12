Accessibilità e turismo: un percorso senza barriere per una destinazione sempre più inclusiva. In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, il 3 dicembre a Casa Cavazzini a Udine, PromoTurismoFVG, in collaborazione con il Centro regionale d’informazione su barriere architettoniche e accessibilità – Criba FVG, Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie FVG e il Comune di Udine, ha organizzato “Io sono Friuli Venezia Giulia – Io sono accessibile?”, incontro durante il quale sono stati presentati i risultati di alcune progettualità di turismo accessibile nel 2024.

Dopo l’introduzione a cura di PromoTurismoFVG e del Criba FVG, sono stati presentati i risultati dei progetti “A mare il mare”, “Udine accessibile” e le mappature di Sauris e dei percorsi “FVG in movimento”.

Udine accessibile.

Sviluppato nel 2024 dal Comune di Udine assieme a PromoTurismoFVG, al Criba FVG e al Crad FVG, il progetto “Udine Accessibile” ha documentato il livello di accessibilità di circa 400 strutture del centro storico per permettere al capoluogo friulano di diventare sempre più accogliente per cittadini e turisti. Da giugno a settembre, per un totale di 765 ore, i sopralluoghi coordinati dal Criba FVG e curati da otto architetti hanno registrato tutti gli aspetti che possono agevolare o ostacolare la fruizione delle strutture rilevanti per il turista, coinvolgendo circa 300 edifici tra bar e ristoranti, 52 servizi (bancomat e farmacie), 20 alberghi, altrettanti luoghi di culto e otto musei o luoghi di cultura, di cui la metà è risultata molto accessibile.



La mappatura, grazie anche al coinvolgimento delle associazioni di categoria, quali Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna e Federsanità Anci FVG, non ha comportato alcun costo a carico dei gestori dei locali, rappresentando invece un’utile occasione di confronto, tanto da registrare un tasso di adesione superiore al 75 per cento, così da delineare un quadro preciso e dettagliato del livello di accessibilità delle strutture del centro storico udinese. Il progetto si è inserito nell’attività che PromoTurismoFVG, insieme a Criba FVG e Crad FVG, sta portando avanti dal 2015 per incentivare il turismo accessibile, implementando dal 2023 il portale “Friuli Venezia Giulia per tutti”.

Friuli Venezia Giulia per tutti, alcuni numeri

All’interno del sito sono ormai presenti più di 1.500 strutture ricettive, ristorative, culturali, sportive, servizi utili per il turista e più di 50 percorsi in ambito urbano e naturalistico, tutti documentati attraverso schede puntuali che riportano in maniera dettagliata e oggettiva la situazione che l’utente finale incontra per accedere a questi luoghi. Il portale ha una doppia valenza: da una parte i turisti con esigenze specifiche possono reperire autonomamente informazioni sull’accessibilità dei luoghi, dall’altra le strutture accessibili hanno a disposizione un’importante vetrina per intercettare un nuovo potenziale segmento di clientela.

Fvg in movimento: 10mila passi di salute

Nato come promozione dell’attività fisica e contrasto alla solitudine, si è rivelato un progetto di valorizzazione turistica di tutta la regione, con percorsi facili, fruibili da tutti, in contesti urbani e naturalistici. Promosso e sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia con il coordinamento della direzione regionale Salute, realizzato da Federsanità Anci FVG, in collaborazione con il dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell’Università di Udine e PromoTurismoFVG, tramite tre bandi dedicati ai Comuni (2019, 2021, 2023), aderiscono alla rete “10mila passi per la Salute” ben 91 Comuni (sul totale di 215) per 82 percorsi, dal mare ai monti, laghi, fiumi e colline, alla scoperta dei tesori della regione. Assieme al gruppo de “I Camminatori” di Cervignano del Friuli, la mappatura ha permesso di evidenziare quali aspetti presenti nel tragitto possono risultare di ostacolo o di aiuto alle persone con disabilità o esigenze specifiche, analizzando 27 percorsi già presenti nel progetto “FVG In Movimento” e consultabili sul sito “Friuli Venezia Giulia per tutti”.

“Sauris Accessibile”, anche la montagna nella rete.

“Sauris Accessibile” è stato sviluppato nel 2024 dal Comune di Sauris assieme a PromoTurismoFVG, al Criba e al Crad FVG con l’obiettivo di documentare il livello di accessibilità di strutture e servizi turistici. Nel 2023, la comunità di Sauris-Zahre è stata inserita nei “Best Tourism Villages”, uno dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali nell’ambito del turismo rurale e sostenibile, che riconosce e valorizza le piccole destinazioni eccellenti, ma ha anche l’obiettivo di incentivare le opportunità di crescita. Da qui il desiderio di diventare una destinazione sempre più inclusiva, attraverso un progetto di mappatura ad ampio spettro dell’offerta turistica del Comune, il primo svolto in area montana.

Il progetto, che ha coinvolto circa l’80% dei soggetti potenzialmente interessati (28 su 36 complessivi), andando a documentare l’accessibilità non solo di strutture ricettive e ristorative, ma anche dei luoghi di cultura, delle attività produttive con area di vendita, di benessere nonché degli stalli di parcheggio riservati ai veicoli dotati di contrassegno, ha fatto emergere un quadro “rassicurante”: nonostante l’area montana possa presentare delle naturali difficoltà legate all’accessibilità a causa della morfologia del territorio, le strutture sono in grado di offrire un’esperienza turistica completa e variegata a tutte le persone.

A mare il mare.

Migliorare l’accessibilità delle risorse turistiche della zona costiera del Friuli Venezia Giulia, con un focus sul turismo balneare e le ricadute in ambito artistico e culturale. Questo l’obiettivo di “A mare il mare”, progetto partito nel 2023 che ha interessato otto Comuni della costa (Duino, Grado, Lignano, Marano Lagunare, Monfalcone, Muggia, Staranzano, Trieste) e ha permesso di mappare quasi 650 strutture, di cui oltre 270 ristoranti, 80 strutture ricettive e più di 60 dedicate ai servizi, in aggiunta ai 52 stabilimenti balneari e ai 110 parcheggi.

In collaborazione con i professionisti del Cerpa – Centro europeo di ricerca e promozione dell’accessibilità sono stati organizzati degli incontri di formazione specifici, online e in presenza, rivolti a operatori di punti di informazione e di accoglienza turistica, della ricettività e della ristorazione, nonché guide turistiche e naturalistiche.

Presentato dalla direzione regionale Salute, politiche sociali e disabilità, di concerto con la direzione regionale Attività produttive e turismo, il progetto ha coinvolto in prima linea PromoTurismoFVG e Crad, e ha permesso l’acquisto di attrezzature e ausili – tra cui tandem affiancati e anche elettrici e bici per il trasporto di sedie a rotelle, ma anche alcune sedie per una migliore dotazione dei centri museali. Negli stabilimenti balneari sono stati acquistati oltre 221 lettini rialzati, sei sedie sand &sea e 27 sedie job per agevolare l’accesso al mare, nonché duemila passerelle da fornire agli stabilimenti. Oltre al materiale promozionale quali brochure, mappe e materiali divulgativi multilingue (inglese, tedesco, francese e spagnolo) la traduzione Easy To Read (il linguaggio facile da leggere e da capire) dei contenuti illustrativi degli otto musei e delle due riserve presenti nei Comuni progetto, sono stati realizzati nove video promozionali, attivati percorsi di accessibilità lavorativa e implementato il sito web “Friuli Venezia Giulia per tutti”.