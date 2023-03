Sauris premiato in Arabia Saudita: è tra i migliori borghi al mondo

Il riconoscimento a Sauris.

Una cerimonia che ha riempito di orgoglio ed emozione non solo i rappresentanti di Sauris, ma tutto il Friuli: Zhare, infatti, si è conquistato il titolo di miglior Borgo Turistico al mondo, assieme ad altre 31 località dei cinque continenti.

Un premio che è un riconoscimento ad uno sviluppo turistico portato avanti senza tradire l’identità e la natura del luogo. A ritirarlo, in Arabia Saudita dalle mani del segretario generale dell’Unwto, Zurab Pololikashvili, e da Ahmed Al Khateeb, ministro del turismo saudita, è stato il vicesindaco Alessandro Colle: “E’ un’enorme soddisfazione e un grandissimo onore rappresentare la mia gente e il mio paese – ha detto -, in occasione della consegna di questo riconoscimento che premia 50 anni di storia della mia comunità che ha saputo coniugare lo sviluppo turistico al mantenimento delle tradizioni e alla valorizzazione della cultura e architettura che è unica nel suo genere”.

“Sono molto orgogliosa che tra i vincitori ci siano Sauris e l’Isola del Giglio, degni rappresentanti della nostra Nazione. Insieme anche al comune di Otricoli, selezionato per il Best Tourism Village Upgrade Programme e San Ginesio, vincitore della scorsa edizione, saranno portavoce dell’accoglienza e del turismo italiano – ha commentato il ministro del turismo, Daniela Santanché -. Grazie ancora all’UNWTO per questo riconoscimento che ci dà un’occasione per rafforzare la strategia di promozione dell’Italia a partire da luoghi meno noti che rappresentano l’Italia più autentica”

Grande anche la soddisfazione di Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Fvg. “Sauris è stato scelto tra i 32 migliori borghi rurali del mondo. Si tratta di un riconoscimento prestigioso, che rappresenta un volano significativo per l’economia e il turismo locale. Sauris è un esempio perfetto di destinazione turistica rurale: offre e promuove valori, prodotti e stili di vita basati sullo sviluppo della comunità locale e sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale”.

Il riconoscimento è arrivato dall’Unwto, l’Organizzazione mondiale del turismo, nell’ambito dell’iniziativa “Best Tourism Villages”, che premia i luoghi dove il turismo preserva le tradizioni e la cultura locale, salvaguardando l’ambiente e la biodiversità. Sauris è stata scelta, come gli altri borghi selezionati tra le 130 candidature presentate da 57 Paesi partecipanti, sulla base di alcuni criteri, come risorse culturali e naturali, promozione e conservazione delle risorse culturali, sostenibilità economica, sociale e ambientale, sviluppo e governance del turismo, infrastrutture e connettività, salute e sicurezza.

Il video della premiazione: