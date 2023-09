La portaerei Uss Gerald Ford da ieri a Trieste.

E’ arrivata ieri in Fvg, nel golfo di Trieste, e lì si fermerà fino a giovedì: si tratta della Uss Gerald Ford, un vero gigante dei mari, la portaerei più grande al mondo.

“È un orgoglio per la Regione Friuli Venezia Giulia accogliere e ospitare per un breve periodo la portaerei Gerald R. Ford della Marina militare statunitense nel porto di Trieste – ha commentato l’assessore regionale Cristina Amirante oggi, a margine della visita alla super portaerei -. L’arrivo di questo colosso nelle acque della nostra regione un evento davvero straordinario per Trieste, per il Friuli Venezia Giulia e per l’Italia”.

“Questa portaerei – ha aggiunto l’assessore – rappresenta non solo il culmine della tecnologia navale, ma anche un tributo alla lunga storia della US Navy e all’amicizia con gli Stati Uniti di

America. Con la sua imponenza e le sue straordinarie prestazioni, la Uss Gerald Ford è una testimonianza dell’innovazione costante nel campo della difesa e della marina militare. Trieste e

l’intera regione hanno l’onore di ospitarla per cinque giorni, offrendo così ai suoi cittadini un’opportunità unica di ammirarla da vicino con tutta la sua storia”.

Consegnata nel 2017 – dopo 12 anni di costruzione nei cantieri navali di Newport News, nello stato della Virginia – la nave da guerra americana rappresenta il massimo livello delle portaerei a propulsione nucleare mai varate ed è la più grande al mondo. Lunga quasi 340 metri, larga quasi 80 e alta 76, è attualmente considerata l’arma da guerra più grande e costosa mai realizzata.

Il suo motto è “Integrity at the helm – Integrità al timone”. Il suo equipaggio è costituito da oltre 4.600 persone compreso il personale del gruppo di volo composto da 2.480 unità. Può trasportare e gestire fino a 75 velivoli contemporaneamente.

Il gigante dei mari, appartenente alla US Navy, è ormeggiata a Trieste per una visita speciale che durerà fino a giovedì 21 settembre, regalando ai cittadini l’opportunità straordinaria di ammirare questa meraviglia tecnologica. Il nome è stato scelto in onore del 38° presidente degli Stati Uniti, Gerald R. Ford. Il colosso Usa non è la prima nave militare ad arrivare a Trieste: già nel maggio del 2022 la portaerei Uss Harry S.Truman era giunta nel Golfo.