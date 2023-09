Arrestata per spaccio una 43enne di San Vito al Tagliamento.

E’ stata arrestata con l’accusa di spaccio una donna di 43 anni di origini ungheresi, ma residente da un po’ di tempo a San Vito al Tagliamento, dove era stato notato un insolito andirivieni di persone.

Nell’ambito delle attività di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, la Squadra Mobile della Questura di Pordenone ha quindi monitorato l’abitazione della donna. Lo scorso giovedì, all’esito di tali servizi, la 43enne è stata controllata mentre si trovava a bordo della sua autovettura, in prossimità della sua abitazione.

Insospettiti dal comportamento della donna, gli agenti hanno controllato all’interno della macchina, trovando, in un calzino nascosto sotto il tappetino del guidatore, un involucro di carta stagnola contenente 12 grammi di cocaina.

Nella successiva perquisizione all’interno della casa della donna sono stati trovati altri 8 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, e 3 bustine di una droga sintetica in cristalli del tipo “MDMA”, già confezionate e pronte per la cessione, oltre a diverso materiale per il confezionamento e un’ingente somma di denaro, ritenuto probabile provento dell’attività di spaccio.

La donna è quindi stata arrestata e sottoposta ai domiciliari. Lunedì mattina si è svolta l’udienza presso il Tribunale nel corso della quale il GIP ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma.