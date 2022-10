Seguita per un tumore, la mammografia di controllo viene fissata nel 2024

La donna ha cercato di prenotare una mammografia di controllo.

Seguita per tumore deve aspettare il 2024 per la mammografia di controllo che dovrebbe fare oggi. Ma se paga 150 euro può farla subito in privato. E’ questa la racconto di una donna del Friuli Venezia Giulia.

“Di fatto si viene abbandonati” – denuncia la signora, sottolineando la preoccupazione per le prove che l’attendono in futuro, visto che dovrà essere seguita a lungo, e rivolge anche un pensiero a tutti quei pazienti oncologici che non hanno la possibilità economica di andare in privato, quindi ancor più abbandonati. “Non voglio credere che non ci siano dei piani aziendali per risolvere il problema”, ha raccontato la donna.

“Senza volerlo la signora ha messo il dito nella piaga parlando di pianificazione, termine che sembra un po’ snobbato nell’ambito del nostro Sistema Sanitario Regionale”, ha commentato il consigliere Regionale Walter Zalukar.

“Bisogna dare atto che la Regione ha erogato consistenti stanziamenti, dell’ordine di decine di milioni di euro – continua Zalukar – per cercare di affrontare il problema, ma tali stanziamenti rischiano di essere inefficaci se non si opera un’attenta pianificazione, di cui al momento non sembra esservi traccia“. Il consigliere infine ha annunciato che proporrà un’ulteriore interrogazione sul tema alla Giunta regionale.