Halloween al Terminal Nord con castagne, ribolla e tanti eventi

Gli eventi per Halloween al Terminal Nord.

Il Parco commerciale Terminal Nord festeggia Halloween con ribolla e castagne. Da sabato 29 ottobre a martedì 1º novembre, Ognissanti compreso, l’area esterna del Parco ospiterà i festeggiamenti.

I visitatori potranno anche cogliere l’occasione per curiosare tra la decina di stand enogastronomici presenti: dai dolci tipici friulani, allo strudel, fino alla gubana e tanti altri prodotti tipici del territorio.

Per i più golosi attorno alla piazza del Terminal Nord ci saranno zucchero filato e pop corn in omaggio. Per i più piccoli, nella giornata di lunedì 31 ottobre dalle ore 15 alle ore 19, sarà presente un trucca bimbi.

Per i più grandi invece è stata allestiti a l’esposizione “Quadri italiani”. Le opere verranno metallizzate proprio nel weekend da diversi pittori, che nella giornata di domenica coinvolgeranno anche i bambini.