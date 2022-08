Ecco tutti i candidati di Forza Italia in Friuli Venezia Giulia alle elezioni

I nomi di Forza Italia per le elezioni Camera e Senato.

Sono arrivate le liste dei candidati Forza Italia in Friuli Venezia Giulia per le elezioni politiche del 25 settembre.

Per la Camera sono stati presentati: la deputata Sandra Savino per Sandra Savino (Trieste), il deputato e vicesindaco di Cividale Roberto Novelli (Udine), l’assessore alle Attività produttive, promozione della Città del Mosaico e del Centro Commerciale Naturale, lavoro, turismo, progetti europei di Spilimbergo Anna Bidoli (Pordenone) e il capogruppo di Forza Italia a Trieste Fabio Gentile (Gorizia).

I nomi per il Senato.

Per il Senato sono stati presentati i seguenti candidati per le prossime elezioni: il senatore Franco Dal Mas (Pordenone), il sindaco di Bertiolo Eleonora Viscardis (Udine), il consigliere comunale di Gorizia Dario Obizzi (Gorizia).

La scelta dei nomi dei candidati per le elezioni è stata poi seguita dalla dichiarazione della coordinatrice di Forza Italia FVG Sandra Savino: “Una squadra che coniuga competenza, esperienza amministrativa e politica, rappresentatività di tutte le aree della regione e del tessuto economico e sociale del Friuli Venezia Giulia. Assieme a loro, seppur non in lista, una comunità politica ed umana viva e vivace che sarà in grado di confermare gli ottimi risultati ottenuti da Forza Italia in tutte le ultime consultazioni”.

“Donne e uomini che credono nei valori e nelle idee di Forza Italia e che ci consentiranno di ottenere un ottimo risultato. La sfida che ci si para davanti non è delle più facili, ma proprio per questo ancor più stimolante”, ha continuato così la coordinatrice di Forza Italia FVG Sandra Savino, per poi concludere il suo intervento: “Rappresenteremo la vera sorpresa di queste elezioni, dando rappresentanza, nell’alveo di un centrodestra dato in netto vantaggio, all’elettorato moderato, liberale ed europeista che chiede legittime rassicurazioni sulle grandi sfide che il governo sarà chiamato ad affrontare”.