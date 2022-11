In Fvg vaccinazioni anche in farmacia

In Fvg, le vaccinazioni si potranno fare anche in farmacia. La giunta regionale, infatti, ha approvato la delibera che inserisce anche questa possibilità, frutto di un accordo con Federfarma Fvg e associazioni rappresentanti le farmacie del territorio.

Una comodità in più, che consente di farsi somministrare il vaccino vicino casa. Il provvedimento riguarda sia l’antinfluenzale sia l’anticovid. La nuova misura è destinata sia ai soggetti per i quali la vaccinazione è offerta gratuitamente (per la vaccinazione antinfluenzale quindi over 60 e adulti oltre i 18 anni affetti da patologie a rischio di complicanze), sia a chi vuole volontariamente ricevere la vaccinazione.

Le somministrazioni inizieranno nelle farmacie che, dopo una breve sperimentazione, si offriranno per assicurare questo nuovo servizio. “Ormai siamo pronti a partire – commenta il presidente Federfarma Fvg, Luca Degrassi -, come sempre con grande spirito di servizio: come farmacisti saremo parte attiva nel sensibilizzare i cittadini sull’importanza della vaccinazione, e la possibilità di farla nella farmacia vicino casa sicuramente sarà un elemento positivo”.