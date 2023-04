E’ il più grande esemplare di triceratopo mai documentato.

E’ il più grande esemplare di triceratopo mai documento al mondo e, anche se è stato trovato in un ranch del Sud Dakota, deve la sua “seconda vita” ad una realtà del Fvg.

Si tratta di Big John, il dinosauro vissuto 66 milioni di anni fa ed entrato nel Guinness dei Primati, di cui un’azienda triestina, la Zoic, ha estratto le ossa dalla roccia, le ha pulite e riassemblate. E’ grazie a questo legame che il grande animale ha potuto essere esposto, proprio a Trieste, nel 2021.

Poi, le strade di Big John e del Fvg si sono separate: il triceratopo è infatti stato venduto all’asta per 6 milioni di euro e acquistato da un filantropo di origine indiana, Siddhartha Pagidipati, che ha deciso di prestarlo a scopo benefico al Glazer Children Museum di Tampa Bay.

Il debutto ufficiale di Big John è previsto per il 26 maggio ed il team dell’azienda triestina Zoic, che ha preparato e curato tutto il processo di restauro del gigantesco esemplare preistorico, è già al lavoro per rimontare lo scheletro all’interno della sala appositamente creata per ospitarlo. Nell’occasione, saranno esposti anche i tre disegni realizzati da bambini di Trieste, vincitori del concorso bandito in occasione dell’esposizione di Big John in piazza Unità a luglio 2021.

Lo scheletro dell’enorme triceratopo è lungo 7,15 metri dal muso alla punta della coda, con i fianchi che si alzano di 2,7 metri da terra. Il cranio dell’animale è largo 2 metri e lungo 2,62 metri ed è composto per il 75% da ossa originali, con il 60% dello scheletro completo.