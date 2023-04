Una colletta per le esequie di Luca Tisi, il senzatetto ucciso a Udine.

Mentre sono ancora in corso le indagini per individuare l’assassino di Luca Tisi, continuano le dimostrazioni d’affetto del quartiere per il senzatetto ucciso a Udine in Galleria Capitol, la mattina di sabato 15 aprile.

Messaggi, fiori e ricordi sono stati depositati nel luogo in cui è stato trovato il corpo, ma ora alcuni residenti e commercianti della zona hanno pensato ad un’altra iniziativa: indire una colletta per contribuire al funerale del 58enne di origini pordenonesi e, forse, anche per una targa di ricordo.

In tanti, infatti, si erano ormai affezionati a quella presenza fissa, riservata e mite, che non dava mia noia a nessuno e non chiedeva l’elemosina, come ricordano le persone che ogni giorno passando di lì lo incontravano e si assicuravano che stesse bene o gli offrivano un caffè. E’ anche per questo che tra gli abitanti del quartiere rimangono sgomento e incredulità, per un atto così violento. Luca Tisi, infatti, è stato ammazzato con 30 coltellate e una botta alla testa. Un gesto che forse è stato premeditato.

Per quanto riguarda la ricerca dell’assassino, le indagini si stanno focalizzando su una persona che è stata ripresa dalle telecamere mentre si allontanava in bici dal luogo del delitto ad un’ora compatibile con quanto accaduto.