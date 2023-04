E’ morto il 69enne travolto ieri dal trattore a Verzegnis.

Troppo gravi le ferite riportate in seguito all’incidente: il 69enne Bruno Paschini, che ieri era stato travolto dal suo trattore a Verzignis, è morto in ospedale.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, il pensionato che stava guidando il mezzo lungo una strada sterrata in frazione di Chiaicis, ha perso il controllo del trattore che si è ribaltato travolgendolo.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores avevano inviato l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Tolmezzo e l’elisoccorso. I Vigili del fuoco giunti sul posto avevano trovato l’uomo sotto al trattore che si era rovesciato e avevano estratto il ferito iniziando le manovre di rianimazione fino all’arrivo dei sanitari. Presente anche il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) del comando di Udine che si trovava in zona per un addestramento.

Il 69enne, in arresto cardiocircolatorio a causa delle gravi ferite riportate, era stato rianimato. Instabile, non trasportabile con l’elisoccorso, era stato condotto all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice rosso. Purtroppo, però, per lui non c’è stato nulla da fare.