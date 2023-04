La generosità dei friulani, sono sempre di più i donatori di organi

Aumentano i donatori di organi in Friuli.

Il Friuli si conferma terra generosa anche in un ambito tanto delicato quanto importante, della donazione di organi: aumentano infatti coloro che decidono di farlo.

A dirlo è l’Indice del dono 2023, pubblicato in occasione della 26esima Giornata nazionale della donazione di organi, prevista per domenica 16 aprile. Rispetto all’anno scorso, il Fvg guadagna una posizione e diventa quarta con il 71,3 per cento di consensi alla donazione e il 28,7 per cento di dinieghi. In regione, la provincia più generosa è quella di Udine, 12esima su 107 in Italia, con una percentuale di consensi del 74,5 per cento (indice del dono pari a 64,10 punti su 100), seguita da Trieste, 22esima, Pordenone, 23esima, e Gorizia 27esima.

Eppure è proprio in provincia di Gorizia il comune dove si registra il maggiore consenso al dono di organi: si tratta di San Pier d’Isonzo, che ha raggiunto un indice del dono di 82,90/100, grazie a un tasso di consensi dell’88,5 per cento con un’astensione del 19,6 per cento: un dato che è valso il primato regionale davanti a Socchieve (84,4 per cento di consensi e un indice di 79,53) e Malborghetto Valbruna (91,7 per cento di consensi ma 41 per cento di astenuti).