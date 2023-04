Una donna è stata investita a Trieste.

Una donna di circa 70 anni di età è stata soccorsa dai sanitari questa mattina attorno alle 9 per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto in via Giovanni Schiaparelli, in prossimità di un’edicola, a Trieste.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, mentre camminava è stata urtata da uno scooter ed è caduta a terra. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio dell’ambulanza che ha preso in carico la donna, poi trasportata con l’ambulanza all’ospedale di Cattinara. Ha riportato ferite non gravi.