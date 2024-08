Giardini e parchi storici, nasce un catalogo regionale

L’accordo tra Regione e Ministero della Cultura.

“Grazie ad un accordo tra la Regione e il Ministero della Cultura l’Erpac avrà il compito di catalogare i parchi e i giardini storici regionali, compilando circa duecento schede che saranno fondamentali per facilitare i programmi di valorizzazione dell’identità dei luoghi, coerentemente a quanto prevede il Pnrr che assegna specifici contributi per questa attività”.

Lo ha affermato il vicegovernatore con delega alla Cultura Mario Anzil commentando i contenuti di una delibera della Giunta regionale che approva lo schema di accordo tra la Regione Friuli Venezia Giulia e il Ministero della Cultura per l’attuazione del “progetto di catalogazione di parchi e giardini storici” a valere sul Pnrr Cultura 4.0 (m1c3), misura 2 “rigenerazione dei piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”.

“Per questo progetto sono state assegnate alla Regione risorse per 60mila euro ed è stato individuato nel nostro ente regionale per il patrimonio culturale questo delicato compito, riconoscendo il ruolo che Erpac già svolge per la catalogazione dei nostri beni culturali” ha aggiunto Anzil.