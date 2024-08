Incendio nel bosco vicino alla ferrovia: sul posto anche l’elicottero

Incendio a in località Moschenizza a Monfalcone.

Un incendio boschivo è in corso in località Moschenizza a Monfalcone vicino alla ferrovia. Sul posto si è già recato Il Corpo Forestale regionale che dirige le operazioni di spegnimento con le proprie squadre assieme alla protezione civile che era in pattugliamento ed è stata dirottata in zona.

Sul posto anche le squadre dei gruppi comunali di Protezione civile di Monfalcone e del Distretto Carso Isonzo oltre ai vigili del fuoco di Gorizia.Sta operando anche l’elicottero regionale della Protezione civile per le operazioni di spegnimento .(Foto della Protezione civile di Monfalcone)